Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder : le nouveau cabriolet de l’heure

Lamborghini vient de faire un nouvel ajout à sa gamme : la Huracán EVO RWD Spyder. Il s’agit d’une version décapotable et à propulsion du coupé haute performance que l’on connaissait déjà.

Le moteur ne change pas, bien entendu. On parle du fameux V10 atmosphérique de 5,2 litres. Un peu moins musclé que dans le modèle à rouage intégral, il développe ici une puissance de 602 chevaux et un couple de 413 livres-pied, autorisant des sprints de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 324 km/h. Il est jumelé à une boîte à double embrayage comptant sept rapports.

Lamborghini explique que le toit en tissu ultra léger s’assure de préserver la ligne distinctive de la Huracán tout en participant à l’aérodynamisme remarquable de la voiture, au point où aucun ajout ou changement à la carrosserie n’a été nécessaire. De plus, il augmente à peine le poids total, qui s’élève à 1 509 kilogrammes et qui est réparti entre l’avant et l’arrière dans une proportion de 40/60.

Photo: Lamborghini

Le toit se range en 17 secondes, même en roulant jusqu’à 50 km/h. Qu’il soit ouvert ou fermé, le conducteur peut commander électroniquement la lunette arrière, tantôt pour réduire les turbulences dans l’habitacle, tantôt pour mieux entendre le son du moteur qui se trouve derrière.

Le système de contrôle de la traction est spécialement réglé pour livrer un maximum de performance en virage et à l’accélération. Il est possible d’ajuster son degré d’intervention par un bouton sur le volant en choisissant le mode STRADA (route), SPORT ou CORSE (course). Quant à la suspension, elle est reliée à des roues de 19 pouces (ou 20 pouces en option) chaussées de pneus Pirelli P Zero spécialement conçus.

Photo: Lamborghini

Côté design, un nouveau becquet avant, des prises d’air avant plus grandes comprenant des ailettes verticales de même qu’un nouveau diffuseur arrière distinguent ce modèle de celui à rouage intégral.

La disponibilité et le prix de la Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder au Canada restent à confirmer. Aux États-Unis, elle se vendra à partir de 229 428 $.

En vidéo: Le Guide de l'auto essaie le Lamborghini Urus