Porsche a produit la dernière 911 de la génération 991

C’est le 20 décembre que l’ultime Porsche 911 de la génération 991 a été assemblée.

Il s’agit d’une version Speedster. Propulsée par le moteur à plate à six cylindres de 4,0 L, elle est reconnue pour sa puissance de 503 chevaux et son couple de 347 livres-pieds.

Pour ce modèle, oubliez la transmission automatique PDK. Seule la boîte manuelle à six rapports est offerte.

Comme on peut le voir sur la photo, cette dernière est peinte en blanche. On note aussi que son couvert de valise et ses miroirs sont gris. La Speedster a aussi la particularité de ne pouvoir accueillir que deux occupants uniquement, soit le conducteur et son passager.

Après été produite à 233 540 exemplaires, il est temps pour cette génération de prendre sa retraite. Notons que lors de son arrivée sur le marché, pas moins de 90% de ses composantes étaient nouvelles ou avaient été retravaillées par rapport à la génération 997 qui lui a précédé.

Souvenons-nous qu’à l’édition 2018 du Salon de l’auto de Los Angeles, le constructeur de Stuttgart a dévoilé la huitième génération du modèle, reconnue sous l’appellation 992.

Une génération marquante

Pour la 911, cette génération a été plus qu’importante. En effet, c’est au cours de celle-ci qu’on a célébré les 50 ans du modèle. En 2013, 1963 exemplaires d’une édition commémorative ont été bâtis en l’honneur de la première année de fabrication du coupé sportif allemand.

Rappelons-nous également que la millionième 911 a été produite sous la génération 991. Peinte en vert irlandais, cette 911 n’a pas été mise en vente.

C’est également dans le cadre de celle-ci qu’a été développée la 911 la plus rapide et la plus puissante : la GT2 RS. Présentée en 2017, cette Porsche à moteur biturbo de 3,8 L libérait 700 chevaux.

En vidéo : Gabriel Gélinas au volant d'une Porshce 911 Turbo 2017