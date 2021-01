Singer a créé une Porsche 911 tout-terrain et elle est sublime

La Porsche 911 est reconnue mondialement pour ses performances sur la route et sur les circuits, mais beaucoup moins pour ses compétences tout-terrain. On vous a déjà montré le concept 911 Vision Safari réalisé par le constructeur allemand. Vous avez peut-être également vu les créations de RUF, Gemballa, Elephant Racing et autres.

C’est maintenant au tour de Singer, le célèbre préparateur de 911, de s’en mêler. Voici la Porsche 911 All-Terrain Competition Study (ACS).

Basée sur une Porsche 911 1990 de troisième génération (964), la voiture a été développée en collaboration avec l’expert en rallye Richard Tuthill de la Grande-Bretagne. Elle a été commandée par un client qui rêvait d’un bolide pour participer à des épreuves comme le rallye Dakar et le Baja 1000.

En fait, deux exemplaires seront créés, soit un en blanc pour les courses à haute vitesse dans le désert et un autre en rouge pour les rallyes sur pavé.

La transformation de Singer comprend d’abord des panneaux en fibre de carbone pour solidifier la carrosserie, incluant des ailes élargies, des amortisseurs doubles aux quatre coins qui augmentent la garde au sol et le débattement, des roues en alliage forgé de 16 pouces chaussées de pneus BF Goodrich K02 (le même genre que sur les Ford F-150 Raptor et Jeep Wrangler Rubicon) ainsi que des freins à disques en acier avec étriers à quatre pistons. N’oublions pas les phares de course et l’aileron arrière intégré.

Photo: Singer Vehicle Design

Sur le plan mécanique, la Porsche 911 ACS de Singer bénéficie d’un moteur biturbo à six cylindres à plat de 3,6 litres avec double refroidisseur intermédiaire. Comme la 911 de l’époque avait un moteur atmosphérique, le système de turbocompression a été conçu sur mesure pour cette voiture.

La puissance de 450 chevaux est contrôlée par l’entremise d’une boîte séquentielle à cinq rapports permettant de passer au rapport supérieur sans utiliser l’embrayage, puis ensuite par un rouage intégral (avec trois différentiels à glissement limité) également adapté par Singer. Au fait, le réservoir d’essence est plus volumineux et deux pneus de secours pleine grandeur sont intégrés.

Photo: Singer Vehicle Design

Pour ce qui est de l’habitacle, on retrouve une cage de sécurité et des sièges homologués par la FIA, une instrumentation numérique et un volant conçus sur mesure de même qu’un système de navigation pour le copilote. Remarquez aussi le frein à main hydraulique.

Singer dit être en mesure de modifier d’autres 911 de la sorte une fois ces deux premières versions ACS complétées. Mieux encore, la compagnie promet d’étudier la conversion d’autres voitures en bolides de compétition tout-terrain dans le futur. On a bien hâte de voir ça!

