La Porsche 911 2021 aura une version Targa

La Porsche 911 de nouvelle génération, la 992, sera commercialisée avec une variante Targa pour l'année-modèle 2021.

Une Targa est une décapotable dont seulement le toit est amovible, alors que la lunette arrière reste bien en place. Sur le marché, à part la Porsche, il ne reste que la Mazda MX-5 RF, et la Chevrolet Corvette, en quelque sorte.

Qu’importe, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de la Porsche 911, il fallait s’attendre au retour de cette Targa, aujourd’hui devenue l'une des signatures de Porsche. En fait, c’est près de 10% des 911 vendues qui sont variantes « Targa ».

En entrevue avec le Guide de l'auto, Dr. Frank-Steffen Walliser, chef de Porsche-Motorsport, explique que « tant qu’il y a de la demande pour ce modèle niché, la compagnie va continuer de la produire».

Puissante, sans toutefois de version de performance

La nouvelle Porsche 911 Targa 2021 sera disponible essentiellement en deux versions, soit 4 et 4S.

La version 4 sera munie d'un moteur à six cylindres de 3,0 litres biturbo produisant une puissance de 385 chevaux et un couple de 331 livres de couple, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 289 km/h. La puissance est acheminée aux quatre roues à l’aide d’une boîte robotisée PDK à 8 rapports.

Photo: Porsche

La version 4S fera appel au même moteur biturbo, mais sa puissance passe à 450 chevaux et son couple à 390 livres-pied. On peut l’équiper de la même boîte PDK à huit rapports que la version 4, mais on peut également opter pour une boîte manuelle à sept rapports!

Malheureusement, pas question de développer une version plus puissante de la Targa. Dr. Walliser avance que « même si une version cabriolet de la 911 Turbo existe, il n’y a pas de demande pour une variante similaire de la Targa, les clients du modèle étant surtout des gens qui utilisent leur voiture au quotidien, trois ou quatre saisons par année ».

Quoi qu’il en soit, les lignes de cette nouvelle Targa sont magnifiques, et espérons que la pandémie actuelle ne retarde pas trop son arrivée sur nos routes.

En vidéo: Sur la route avec la Porsche 911 2020