Porsche dévoile la 911 Carrera 4 à Francfort

Aux côtés de la Porsche Taycan 2020 révélée au monde entier il y a quelques jours, le constructeur allemand introduit également la déclinaison Carrera 4 de sa légendaire voiture sport 911.

Les coupé et cabriolet Porsche 911 Carrera 4 2020 sont équipées d’un six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres développant 379 chevaux ainsi qu’un couple de 332 livres-pied entre 1 950 et 5 000 tr/min. Soit neuf étalons de plus que la voiture de 2019 – celle de la génération sortante.

Avec la boîte robotisée PDK à huit rapports, le coupé 911 Carrera peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, or 4,0 secondes lorsque la voiture est pourvue de l’ensemble sport chrono, alors que le cabriolet n’a besoin que de 0,2 seconde de plus. La vitesse de pointe est limitée à 291 km/h dans le cas du coupé, et 289 en ce qui concerne le cabriolet. Pour l’instant, on ne parle pas de boîte manuelle.

Photo: Michel Deslauriers

Bien qu’elle soit la version Carrera de base, on peut ajouter une foule d’options aux plus abordables des 911, tels qu’un échappement sport, des sièges ventilés, une chaîne Burmester, un régulateur de vitesse adaptatif, une prévention de sortie de voie, des sièges sport multiréglables, des freins en composite de céramique, des phares à DEL-Matrix ainsi que des roues différentes, des couleurs de carrosserie et un aménagement intérieur plus chic.

Le tarif de base est établi à 119 300 $ pour le coupé 911 Carrera 4, avant les frais de transport et de préparation, et à 133 900 $ pour le cabriolet. Toutefois, la facture peut facilement grimper à 200 000 $ si l’on ne se contrôle pas avec les options.

La 911 Carrera 4 s’ajoutera aux Carrera, S et 4S déjà en vente au Canada. D’autres variations de la nouvelle génération de la voiture, comme les Turbo et Turbo S, la GTS, la GT3 et la GT2 RS, devront également arriver bientôt.