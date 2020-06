My Porsche : suivez votre Porsche à chaque étape de sa fabrication

Les clients de Porsche comptent assurément parmi les amateurs de voitures sport les plus passionnés. Afin de leur fournir des renseignements et des services plus personnalisés, le constructeur allemand avait lancé le portail My Porsche. Maintenant, celui-ci vient d’être bonifié avec l’ajout de la nouvelle fonction « En coulisses ».

En attendant de prendre possession de leur 911, les nouveaux propriétaires ont la chance de suivre différentes étapes de sa construction grâce à un aperçu exclusif de l’usine Porsche de Zuffenhausen, en Allemagne. Des caméras liées au logiciel de production ont été installées à deux postes de travail où sont produits les modèles.

« Depuis les débuts, nous offrons à nos clients la possibilité de commander une voiture sur mesure, la voiture de leurs rêves. La fonction En coulisses pousse l'expérience encore plus loin, puisque le client peut désormais suivre l’assemblage de la voiture de sport tant convoitée », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général de Porsche Canada.

La fonction sera d’abord offerte aux clients dans six pays et le Canada a la chance d’en faire partie avec les États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse et l’Espagne. D’autres suivront dans les prochains mois.

Le portail My Porsche est bien sûr aussi accessible sous forme d’application.

En vidéo : Porsche présente sa nouvelle 911 Targa 2021