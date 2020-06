Porsche 911 Targa 4S Heritage Design : la cerise sur le sundae

Le constructeur allemand Porsche est riche en tradition et il ne se prive pas pour nous la partager, notamment avec des éditions spéciales de ses voitures. C’est le cas de la nouvelle 911 Targa 4S Heritage Design 2021, le premier d’une série de quatre modèles de collection issus de la stratégie Heritage Design.

Réalisée par l’atelier Porsche Exclusive Manufaktur, cette 911 exclusive emprunte certains éléments esthétiques des années 1950 et du début des années 1960 tout en les mariant à des technologies dernier cri.

La magnifique peinture rouge cerise métallisé que vous voyez ici est l’une des cinq couleurs extérieures disponibles. Chacune est assortie d’une barre de toit Targa contrastante, d’emblèmes dorés et de pellicules décoratives blanches, notamment les bandes fuselées qui ornent les ailes avant à la manière des premières voitures Porsche de compétition.

Photo: Porsche

Autre détail intéressant : l’écusson Porsche Heritage qui orne la grille du moteur à l’arrière s’inspire de celui que l’on remettait autrefois au propriétaire d’une Porsche 356 dont l’odomètre affichait 100 000 kilomètres. Soulignons aussi les jantes « Carrera Exclusive Design (20 pouces à l’avant, 21 pouces à l’arrière) et les étriers de freins noirs au style classique.

L’habitacle de la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design revêt un décor exclusif en deux tons de cuir, soit rouge bordeaux et beige Atacama ou noir et beige Atacama. Les sièges et l’intérieur des portières comportent aussi des empiècements en velours côtelé, un matériau présent dans la Porsche 356. À cela s’ajoutent un compte-tours et un chronomètre au design classique avec éclairage vert de même qu’une plaque métallique sur la planche de bord qui indique le numéro de l’édition spéciale.

Photo: Porsche

Le moteur est évidemment le même que dans la nouvelle 911 Targa 4S annoncée récemment, soit un six cylindres biturbo de 443 chevaux. Il est jumelé à la boîte à double embrayage à huit rapports de Porsche et permet de boucler le sprint 0-100 km/h en 3,6 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

La Porsche 911 Targa 4S Heritage Design 2021 peut être commandée dès maintenant au prix de base de 205 900 $ et les livraisons se feront cet automne. Faites vite, car la production sera limitée à seulement 992 exemplaires, en référence bien sûr au nom de code de cette génération de la 911. Chaque acheteur pourra aussi mettre la main sur une montre mécanique 911 Targa 4S Heritage Design tel qu’illustrée sur les images.

En vidéo : Porsche présente sa nouvelle 911 Targa 2021