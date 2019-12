Porsche 911 2020 : la boîte manuelle arrive enfin

On parle beaucoup des boîtes manuelles ces temps-ci, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, de plus en plus de compagnies décident de les abandonner.

Heureusement, ce n’est pas le cas de Porsche, qui vient tout juste d’ajouter l’option d’une boîte manuelle à sept rapports à la gamme des coupés et cabriolets 911 Carrera S et 4S 2020.

Encore mieux : elle est disponible sans frais, ce qui ne change donc rien au prix de base de ces modèles, soit respectivement 129 100 $ et 137 400 $. On peut en faire la commande dès maintenant et les livraisons débuteront au printemps.

Photo: Marc Lachapelle

La boîte manuelle de la 911 est assortie de l’ensemble Sport Chrono, qui comprend les supports moteur dynamiques, le mode PSM Sport, la fonction de synchronisation du régime en rétrogradation et le bouton au volant qui permet de sélectionner les modes Normal, Sport, Sport Plus et Individuel.

Comme par le passé, elle s’accompagne également d’un différentiel autobloquant mécanique avec répartition du couple. Ainsi équipée, la 911 Carrera S boucle le 0-100 km/h en 4,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 308 km/h sur la piste.

Jusqu’à maintenant, les Porsche 911 Carrera S et 4S 2020 de nouvelle génération n’offraient que la boîte à double embrayage PDK à huit rapports. Il faut avouer que l’efficacité de cette dernière nous a grandement plu lors de notre récent essai.

En vidéo : la Porsche 911 2020 à l'essai