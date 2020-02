Votre empreinte digitale sur le capot, une option originale signée Porsche

Porsche Exclusive Manufaktur, vous connaissez? C’est un petit atelier situé à Zuffenhausen, en Allemagne, où une trentaine d’artisans et d’ouvriers spécialisés consacrent tout leur temps à personnaliser des voitures Porsche selon les goûts et les désirs précis des acheteurs.

La nouvelle option qui s’ajoutera au menu prochainement est loin d’être banale : si vous le souhaitez, votre empreinte digitale peut être reproduite en format géant sur le capot d’une 911. Comme bande décorative, difficile de faire plus original et unique!

« Se démarquer est très important pour les clients de Porsche et aucun design ne peut être plus personnalisé que votre propre empreinte digitale », renchérit Alexander Fabig, vice-président en charges des programmes Classique et Individualisation.

Comment ça fonctionne? Lorsqu’un client en fait la demande par le biais d’un concessionnaire Porsche, ce dernier communique avec un consultant de Porsche Exclusive Manufaktur, qui discute du processus complet avec le client.

Photo: Porsche

La méthode d’impression directe a été entièrement développée à l’interne (incluant le logiciel, les machines et les techniques) et s’apparente à une imprimante à jet d’encre. La peinture est appliquée avec précision sur la surface du capot grâce à une tête d’impression dont les buses sont contrôlées individuellement. Ainsi, aucune goutte n’est laissée au hasard.

Une fois le travail terminé, le capot est enduit d’une couche de protection claire et poli jusqu’à l’obtention d’un fini très lustré. Notons que tout ceci s’effectue alors que le capot est retiré de la voiture.

Le résultat est de bien meilleure qualité que l’application d’une pellicule, selon Porsche.

Photo: Porsche

Disponible à compter de mars, le service coûte 7 500 euros. Les détails pour le marché canadien, incluant le prix, ne sont pas encore connus. Initialement, seule l’empreinte digitale est possible, mais à plus long terme, la compagnie dit vouloir permettre la reproduction d’autres designs et images au choix du client.

Est-ce le genre de trucs qui vous intéresse?