Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Porsche 911

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous terminons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les voitures sport de luxe, où l’on enregistre les plus hauts pointages parmi toutes les catégories en lice.

Complètement revue et améliorée, la Porsche 911 (PDSF à partir de 113 000 $) se hisse au sommet du podium cette année. Elle bénéficie de nouvelles technologies et de motorisations plus puissantes. Par ailleurs, son design extérieur rend encore et toujours hommage à la 911 originale de 1963.

Les versions Carrera et Carrera 4 disposent d’un six cylindres biturbo de 379 chevaux, alors que la puissance de ce dernier passe à 443 chevaux dans les Carrera S et 4S. Les puristes seront heureux d’apprendre qu’une boîte manuelle à sept rapports demeure au menu. Les autres pourront évidemment opter pour l’excellente boîte PDK à double embrayage. Celle-ci gagne d’ailleurs un rapport et en compte désormais huit.

Dans la vie de tous les jours, la nouvelle Porsche 911 peut certainement vous rendre de fiers services. En optant pour le mode de conduite Normal, la belle Allemande absorbe avec aisance les imperfections de la chaussée et n’a rien d’un « tape-cul ». Même l’hiver, l’architecture à quatre roues motrices de la Carrera 4S rend la 911 plus que compétente.

Cela dit, il y a également moyen de s’amuser sur un circuit. Et pas rien qu’un peu! Le moteur biturbo campé à l’arrière permet des accélérations de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes pour la Carrera S et 3,4 secondes pour la Carrera 4S. Porsche mentionne par ailleurs que la nouvelle 911 peut boucler un tour du mythique circuit de Nürburgring en cinq secondes de moins que la génération sortante. Une vraie réussite dans l’ensemble!

Photo: Porsche Cars North America

Notre championne de l’an dernier glisse en deuxième place. Il s’agit de la paire formée par les Porsche 718 Cayman et 718 Boxster (PDSF à partir de 64 400 $ et 66 800 $, respectivement). Comme leur grande sœur plus renommée, celles-ci proposent de nombreuses déclinaisons, la puissance variant de 295 à 414 chevaux. Le comportement routier est sublime, aidé par un équilibre parfait. On aime aussi la qualité de finition et d’assemblage sans reproche.

Quant à la troisième place dans la catégorie des autos sport de luxe, on retrouve la BMW M2 (PDSF à partir de 72 000 $). Ce petit coupé bavarois est déjà très explosif en version Competition de 405 chevaux, mais la compagnie propose en plus une M2 CS de 444 chevaux. Cette édition limitée abaisse le chrono pour le 0-100 km/h à quatre secondes. Sa maniabilité est exceptionnelle grâce à la suspension M adaptative, entre autres.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Porsche 911 – 87% Porsche 718 – 86% BMW M2 – 84%

En vidéo : Porsche présente sa nouvelle 911 Targa 2021