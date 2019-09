Electrify Canada : un nouveau réseau de bornes de recharge est lancé

Electrify Canada, un nouveau réseau de stations de recharge rapide implanté par Volkswagenau Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, a ouvert mercredi le premier de ses 32 emplacements prévus au centre commercial Toronto Premium Outlets de Halton Hills, en Ontario.

L’entreprise a également annoncé sa nouvelle application mobile, sa structure de prix et ses options d’abonnement.

« Avec nos différents plans, nos prix compétitifs et notre application qui rend la recharge plus facile que jamais, nous sommes confiants qu’un nombre grandissant de consommateurs vont considérer un véhicule électrique lors de leur prochain achat », a déclaré Robert Barrosa, chef des opérations d’Electrify Canada.

La recharge aux stations d’Electrify Canada est facturée à la minute et déterminée par la capacité de recharge maximale que le véhicule indique à la borne, la province où se trouve cette borne ainsi que l’abonnement choisi par l’utilisateur. Les trois niveaux de courant disponibles sont de 1 à 75 kW, de 1 à 125 kW et de 1 à 350 kW.

Dépendamment des tarifs locaux d’électricité et de la capacité du véhicule, le coût d’une recharge rapide peut être aussi bas que 21 cents la minute avec un abonnement Pass+.

Photo: Electrify Canada

Application mobile Electrify Canada

Disponible pour les appareils Android et iPhone, l’application mobile Electrify Canada simplifie bien des choses pour les utilisateurs.

Par exemple, on peut s’en servir pour repérer une borne et obtenir toutes les informations nécessaires à son sujet, payer pour une recharge (après avoir entré les données de paiement dans l’application) au lieu de sortir sa carte de crédit, amorcer une séance de recharge d’un simple contact ou balayage de l’écran et puis suivre l’opération en temps réel jusqu’à ce que la batterie atteigne environ 80%.

Photo: Electrify Canada

De plus, avec l’application, il est possible de choisir parmi deux options d’abonnement à Electrify Canada : « Pass » s’adresse aux utilisateurs occasionnels et exige un supplément de 1 $ par séance de recharge, tandis que « Pass+ » convient davantage aux utilisateurs réguliers qui veulent profiter du meilleur prix à la minute. Moyennant des frais de 4 $ par mois, on peut économiser environ 20% sur chaque minute par rapport au prix sans abonnement.

Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site www.electrify-canada.ca.