Electrify Canada : des prix simplifiés, mais des bornes qui se font attendre

Inauguré en septembre 2019, le nouveau réseau de bornes de recharge rapide Electrify Canada de Volkswagen tarde à s’implanter avec à peine neuf emplacements en service sur les 32 initialement prévus, dont certains associés à des magasins Canadian Tire.

Qu’à cela ne tienne, l’entreprise vient d’annoncer que des tarifs simplifiés et plus concurrentiels entreront en vigueur dès lundi prochain, le 5 octobre.

La recharge sera facturée à la minute non plus en fonction de trois niveaux de courant disponibles (de 1 à 75 kW, de 1 à 125 kW et de 1 à 350 kW), mais plutôt de deux seulement (de 1 à 90 kW et de 1 à 350 kW).

Tous les frais de séance de recharge de 1 $ seront éliminés et les taux pour recharger avec un courant plus puissant seront réduits de plus de 50%, soit à aussi peu que 0,44 $ la minute. Le taux pour la recharge de base restera à 0,21 $ la minute (avec abonnement Pass+).

La façon la plus simple de trouver une station du réseau Electrify Canada, de voir les bornes disponibles, de commencer une recharge, de suivre sa progression et de payer est par le biais de l’application mobile – exactement comme c’est le cas avec le Circuit électrique.

Au Québec, Electrify Canada compte installer ses premières bornes à Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Repentigny, Blainville, Vaudreuil-Dorion et Sherbrooke. Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site www.electrify-canada.ca.

