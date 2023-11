Une Volkswagen électrique plus abordable s’en vient chez nous

Actuellement limitée au multisegment ID.4, l’offre de véhicules électriques de Volkswagen en Amérique du Nord s’élargira l’an prochain avec l’arrivée de la berline ID.7 et de la fourgonnette ID. Buzz. Or, ce sont deux nouveaux modèles plus haut de gamme et plus dispendieux. À quand une alternative plus compacte et moins chère?

Une telle voiture devrait être commercialisée sur notre continent d’ici 3 ou 4 ans, selon ce qu’a déclaré jeudi le vice-président principal et chef de la stratégie de Volkswagen en Amérique du Nord, Reinhard Fischer, lors d’une conférence organisée à Detroit par l’agence de presse Reuters.

« Nous ne mettons pas de frein à nos plans de véhicules électriques pour le marché américain », a-t-il dit, annonçant du même coup l’intention du constructeur de fabriquer un nouveau modèle électrique aux États-Unis ou au Mexique. Les batteries, elles, proviendront de la nouvelle usine de Volkswagen en construction à St. Thomas, en Ontario, pour laquelle le gouvernement canadien allouera près de 16 milliards $ d’aide financière.

Photo: Antoine Joubert

Fischer a évoqué le désir de vendre ce véhicule à partir de moins de 35 000 $US, donc bien en dessous de l’ID.4. Au Canada, ça voudrait dire possiblement un prix de base d’environ 40 000 $ – en dollars actuels, on s’attend – avant de soustraire les incitatifs gouvernementaux.

De quoi pourrait-il s’agir? La prochaine génération de la compacte ID.3 déjà vendue en Europe? Un multisegment sous-compact dérivé du concept ID. Life? Qui sait, la future Golf électrique? La réponse ne viendra pas de sitôt, malheureusement.

Parlant de modèles Volkswagen électriques à venir, on a bien hâte de voir à quoi ressembleront le VUS et la camionnette de sa nouvelle bannière Scout. Celle-ci commencera à produire des véhicules dans une usine de la Caroline du Sud en 2026, avec une capacité annuelle de 200 000 unités. N’oublions pas non plus l’ambition du groupe de vouloir lancer un véhicule hybride rechargeable en Amérique du Nord dans un avenir rapproché.

