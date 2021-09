Volkswagen ID.Life : le mini VUS électrique dont on rêve

Balado : Volkswagen donne des détails sur son avenir électrique

Avec l’abandon de produits en déclin comme la Golf et l’ Arteon et l’arrivée de nouveaux véhicules comme le Taos et l’ ID.4 , la transition de 2021 à 2022 sera on ne peut plus importante pour Volkswagen . Pour discuter de cette période charnière pour la marque allemande, Antoine …