Salon du véhicule électrique: c’est reparti!

Après une pause forcée l’an dernier en raison de la pandémie, le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) reprendra du service du 17 au 19 septembre au Stade olympique.

Les visiteurs pourront y découvrir plusieurs nouveautés dont la Porsche Taycan Cross Turismo, la Polestar 2, la Audi Q4 e-tron, la Hyundai IONIQ 5 et l’Imperium ET5, un véhicule chinois qui sera bientôt offert sur le marché canadien.

En plus des grandes nouveautés automobiles, le SVEM présentera plusieurs modes de transport alternatifs alimentés à l’électricité. On pourra notamment y découvrir des motos, scooters, vélos et trottinettes à batteries.

Pour cette quatrième édition, il sera possible de réaliser des essais de différents véhicules électriques. Les visiteurs pourront également découvrir le système de conduite semi-autonome Summon de Tesla et participer à une clinique gratuite de CAA-Québec à propos de la santé des batteries.

Photo: SVEM

Une première depuis mars 2020

La tenue d’un salon d’envergure comme le SVEM représente un premier grand évènement intérieur du genre au Canada depuis le printemps 2020, alors que les mesures sanitaires liées à la COVID-19 étaient mises en place.

Les organisateurs du SVEM ont obtenu l’autorisation de tenir l’évènement en appliquant des règles comparables à celles d’un centre commercial. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains seront évidemment obligatoire. Le passeport vaccinal sera requis dans les aires de restauration et pour effectuer un essai routier.

Après Montréal, le Salon du véhicule électrique sera présenté au Centre de foires de Québec du 1er au 3 octobre.

En vidéo: les véhicules électriques qu'on attend avec impatience