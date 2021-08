Quel VUS électrique à traction intégrale me conseillez-vous?

Bonjour,

Je voudrais m'acheter un VUS électrique à traction intégrale. J'ai un budget de 50 à 55 000 $ environ et je ne suis pas pressé. Quel modèle me conseillez-vous?

Bonjour Gérald,

Bien que plusieurs nouveaux utilitaires sport soient arrivés récemment sur le marché, les modèles 100% électriques à traction intégrale vendus moins de 55 000 $ ne sont pas encore très nombreux. Avec votre budget, il faut déjà éliminer le Tesla Model Y et les Volvo C40 et XC40 Recharge, dont le prix de base oscille entre 65 et 70 000 $.

Au moment d'écrire ces lignes, il reste deux modèles qui correspondent à vos critères : le Ford Mustang Mach-E et le Volkswagen ID.4. Deux véhicules intéressants et bien nés, mais qui ne se ressemblent pas vraiment.

Photo: Antoine Joubert

Le Mustang Mach-E propose une tenue de route plus dynamique et un bon agrément de conduite. Si le plaisir ressenti derrière le volant fait partie de vos critères, le VUS de Ford se démarque nettement sur ce point. La connectivité et l'ergonomie donnent également satisfaction, avec un habitacle suffisamment spacieux et plaisant. Pour respecter votre budget, vous pourriez opter pour un modèle Select d'entrée de gamme avec la traction intégrale en option (3 500 $). Au total, en tenant compte du rabais provincial de 8000 $, on arrive à un prix d'un peu plus de 49 000 $ taxes incluses et rabais déduit.

Du côté de Volkswagen, l'ID.4 se comporte bien sur la route et se montre confortable grâce à un roulement bien calibré, bien qu'il n'offre pas le même plaisir de conduite. Mais le principal irritant à bord du VUS allemand, c'est surtout le système multimédia. Alors qu'il est plutôt intuitif et bien conçu dans le reste de la gamme Volkswagen, on a affaire à un écran récalcitrant où il est compliqué d'accéder à des commandes basiques. Et pour ne rien arranger, l'interface s'est montrée très lente dans notre modèle d'essai. Mais si vous arrivez à vivre avec ces désagréments, sachez que le véhicule peut prétendre aux deux rabais gouvernementaux (13 000 $ au total) et que le modèle haut de gamme AWD Pro ne vous coûtera que 47 300 $ taxes incluses et rabais déduits.

Photo: Antoine Joubert

Cela dit, comme vous avez précisé que vous pouvez encore attendre un peu, sachez qu'un nouveau modèle va bientôt s'ajouter dans la gamme Nissan avec l'Ariya. Un VUS 100% électrique qui peut être doté du rouage intégral en option, et dont les performances et l'autonomie se rapprochent de la concurrence. Nous pensons que le véhicule sera vendu à un prix similaire, mais Nissan n'ayant pas encore dévoilé les tarifs de son futur modèle, nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude.

Pour conclure, sachant que vous n'êtes pas pressé d'acheter, nous pensons qu'il serait judicieux d'attendre un peu avant d'acheter un de ces véhicules. Étant arrivés récemment sur le marché, ces VUS sont dotés d'une nouvelle technologie et doivent encore faire leurs preuves sur le plan de la fiabilité. Nous l'avons vu récemment avec les quelques soucis rencontrés par le Mach-E par exemple. En patientant encore quelques mois ou une année, vous laissez aux constructeurs le temps de régler les petits bobos de jeunesse avant de prendre possessions d'un véhicule fiabilisé.

