Édition Ice White : le retour de la Mustang totalement blanche

Dans le cadre de l’événement Woodward Dream Cruiser, Ford a dévoilé une déclinaison spéciale de la famille Mustang : Ice White Edition.

Comme on peut le constater au premier regard, cette édition rappelle la Mustang 1993, ultime année de la génération « Fox Body », qui était offerte en blanc d’un bout à l’autre. À ce moment, seul le cabriolet pouvait être ainsi livré. Seulement 1 500 exemplaires ont été assemblés. Or, pour 2022, Ford rend cet ensemble disponible pour les Mustang coupé et Mach-E, mais pas pour le cabriolet.

Dans le cas du Mustang Mach-E, il se distingue par sa peinture métallique à trois couches blanc Star. On remarque que les écussons Mustang reprennent la couleur de la carrosserie. Il en est de même pour le petit cheval positionné au centre du volant. À bord, le thème est le même : les accoudoirs sont blancs ainsi qu’une partie du tableau de bord. Quant aux jantes de 19 pouces, elles allient le blanc et l’argenté. Les consommateurs pourront commander leur exemplaire dès cet automne.

En ce qui concerne le coupé, l’ensemble Ice White peut être livré avec les versions EcoBoost autant que GT Premium. Dans son cas, le coupé a droit à la peinture blanc Oxford et à des feux légèrement givrés. On note aussi que les écussons (Mustang, GT, 5.0, etc.) sont blancs. Quant aux jantes, elles arborent, elle aussi, le blanc. En ce qui a trait à l’habitacle, on remarque qu’une partie du tableau de bord, que la partie centrale des sièges ainsi que les intérieurs de portes sont reprennent la même teinte.

Ford n’a pas encore divulgué l’échelle de prix.