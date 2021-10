Ford Mustang 2022 : plus de style avant la nouvelle génération

La génération actuelle de la Ford Mustang prendra fin avec l’année-modèle 2022 et la compagnie a réservé quelques surprises aux amateurs. Ça commence avec deux ensembles spéciaux annoncés aujourd’hui.

Tout d’abord, la Mustang offrira pour la première fois de son histoire une édition « Stealth », basée sur la version EcoBoost Premium avec moteur à quatre cylindres de 310 chevaux.

Un peu différente de l’ensemble de touches de couleur noires déjà disponible (1 600 $), cette édition donne à la voiture une apparence plus sombre et furtive. Au menu : des jantes de 19 pouces au fini noir ébène, des écussons de Mustang noirs, un aileron arrière de performance, des coques de rétroviseurs noires et de nouvelles lentilles claires pour les feux arrière, comme sur l’édition Ice White.

Photo: Ford

Quatre couleurs de carrosserie sont proposées, soit Bleu Atlas, Bleu antimatière, Gris carbonisé et Noir ombre. À l’intérieur, on retrouve des plaques de seuil illuminées et un écusson noir mat/lustré sur le tableau de bord.

Dans un deuxième temps, la Mustang GT Premium avec ensemble California Special affichera une calandre noire, des bandes de course latérales et une ouverture sur les ailes arrière qui rendent hommage à la version originale. Les inscriptions « GT/CS » aux deux extrémités et sur les flancs sont nouvelles également.

Photo: Ford

Un plus gros becquet avant, un aileron arrière de performance (coupé seulement), des jantes distinctives de 19 pouces au fini usiné et une barre de renfort de tourelles d’amortisseurs ornée d’une plaque « California Special” sont inclus. Les sièges garnis de suède ont des coutures rouges contrastantes et un emblème « GT/CS », tout comme les tapis de plancher.

En outre, la Mustang GT California Special pourra désormais être commandée avec l’ensemble de performance GT qui améliore la tenue de route. Ce dernier comprend des étriers de freins Brembo à six pistons à l’avant, des ressorts de suspension avant plus robustes, une barre stabilisatrice arrière de plus grand diamètre, un châssis abaissé et muni de renforts additionnels, un différentiel Torsen à glissement limité et des roues arrière plus larges. L’antidérapage et la direction assistée bénéficient par ailleurs de réglages spécifiques.

Photo: Ford

Les commandes pour la Ford Mustang 2022 débuteront d’ici la fin de l’année et les premières livraisons, au courant de l’hiver. Les prix seront annoncés ultérieurement.