Ford Mustang Mach-E 2022 : maintenant plus de 500 km d’autonomie

Hyundai IONIQ 5 2022 : sérieusement convaincante

Sans jouer la carte du sensationnalisme avec des modèles qui se démarquent, Hyundai tire très bien son épingle du jeu dans le monde de l’électrique. À preuve, on écoulait en 2020 un peu plus de 20 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables au pays, prouvant ainsi son leadership et la …