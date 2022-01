Combien coûte... le Ford Mustang Mach-E 2021?

Ford Mustang Mach-E GT Performance 2021 : Muscle Car 2.0?

Que l’on soit ravi ou enragé à l’idée que Ford ait donné le nom d’une icône de l’automobile à un multisegment électrique, il était certain que la marque allait en tirer des versions plus puissantes et sportives. Voici donc la GT Performance qui s’est installée au sommet de la série …