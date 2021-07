En studio : quelques problèmes font surface avec le Ford Mustang Mach-E

Le Ford Mustang Mach-E fait assurément partie des véhicules électriques les plus en vue sur le marché à l’heure actuelle.

Doté d’une jolie carrosserie rappelant l’iconique Mustang, ce VUS électrifié affiche des performances ahurissantes, une intégration technologique épatante et un prix d’entrée assez raisonnable.

Plusieurs automobilistes québécois ont été séduits par le produit, et on en voit d’ailleurs de plus en plus sur nos routes.

Depuis quelques semaines, l’équipe du Guide de l’auto a commencé à recevoir certains courriels de la part de lecteurs qui éprouvent quelques problèmes avec leur Mach-E.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon en donnent deux exemples et discutent des avenues possibles pour ces propriétaires.