De la Ford Model T à la Mustang Mach-E pour cet homme de 101 ans

Vous vous rappelez peut-être cet homme de 87 ans de la Nouvelle-Écosse qui conduit une Ford Model T 1927 depuis 70 ans. C’est le genre d’histoires qui nous inspire beaucoup ici au Guide de l’auto.

Eh bien, en voici une autre qui mérite d’être soulignée.

Ford a fait énormément de progrès depuis sa première voiture fabriquée en série pour en arriver à des véhicules ultra modernes et sophistiqués comme la toute nouvelle Mustang Mach-E 2021. Comment le passé se compare-t-il au présent et au futur? Très peu de gens peuvent le dire, mais Harold Baggott en fait partie.

Photo: Ford

Cet Anglais de 101 ans a vécu ses premières expériences au volant à l’âge de 10 ans alors que son père lui laissait conduire la Model T de la famille. Véritable amateur de Ford, lui et ses proches ont possédé une vingtaine de modèles ornés de l’ovale bleu au fil des décennies.

Aujourd’hui, incroyablement, il est encore capable de conduire un véhicule sur une base quotidienne. Après avoir eu la chance de replonger dans sa jeunesse au volant d’une Model T 1915 restaurée par Ford au Royaume-Uni, Baggott a pu faire l’essai du VUS 100% électrique du constructeur.

Plus que tout, c’est la conduite silencieuse de la Mustang Mach-E qui l’a frappé.

« Je m’intéresse toujours à l’automobile depuis que j’ai 10 ans, et maintenant, le passage à l’électrique m’attire d’autant plus que le gouvernement veut éliminer les moteurs à combustion auxquels je suis habitué, a-t-il raconté. J’ai bien aimé revivre mes expériences passées avec la Model T et voir ce que le futur réserve. C’était excitant de pouvoir m’asseoir au volant de ce que mes arrière-petits-enfants vont conduire. »

En studio : Quelques problèmes font surface avec la Ford Mustang Mach-E