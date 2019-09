Cet homme de 87 ans conduit sa Ford Model T depuis 70 ans

Voici une histoire de voiture, de passion et d’endurance qui n’a rien à voir avec la course automobile ou encore un manufacturier et sa production.

Il s’agit tout simplement d’un homme de 87 ans de la Nouvelle-Écosse, Randall Pitman, qui conduit une Ford Model T 1927… depuis 70 ans!

En 1949, à l’âge de 17 ans, Pitman a travaillait comme pompiste et gagnait un salaire de 10 cents de l’heure. Ayant vu une Model T aller à l’encan, il a épargné 50 $ dans l’espoir de mettre la main dessus. Son souhait s’est réalisé pour la modique somme de 47,50 $.

Photo: CBC

Depuis, Pitman ne cesse de la conduire et de la chérir, n’ayant apporté aucune modification majeure. Il doit bien sûr tourner une manivelle à l’avant pour démarrer le moteur, sortir son bras pour signaler ses intentions de tourner et il se plait à baisser le pare-brise pour dire que sa voiture possède l’air climatisé.

L’absence de ceintures de sécurité et la rareté des pièces de remplacement l’obligent toutefois à utiliser une remorque pour transporter sa Model T sur de longues distances, comme lorsqu’il participe à des expositions de voitures anciennes. Sa dernière remonte à juillet, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour ce qui est du kilométrage parcouru en 70 ans, ça demeure un mystère.

Selon CBC, qui nous a permis de découvrir son histoire, Pitman est également le propriétaire d’une Model T Coupé 1927 qu’il s’affaire à restaurer. À propos, c’est la dernière année que Ford a assemblé sa légendaire automobile.