La Ford Mustang Mach-E GT Édition performance de 480 chevaux est enfin prête

Lors du dévoilement du tout nouveau multisegment électrique Mustang Mach-E en novembre 2019, Ford nous annonçait cinq versions : Sélect, Premium, Première édition, Californie Route 1 et GT Édition Performance.

Jusqu’à maintenant, seules les quatre premières étaient disponibles. La cinquième, qui représente le summum de la gamme, vient enfin s’ajouter.

« Avec la Mustang Mach-E GT version performance, nous repoussons les limites de ce qu’un véhicule électrique peut offrir, a déclaré Dave Pericak, directeur du programme de véhicules de Ford. Cette version de la Mustang Mach-E n’offre pas seulement aux clients les capacités supplémentaires que promet le nom GT, mais aussi la réactivité du groupe motopropulseur électrique, qui leur garantira des sensations fortes derrière le volant. »

Photo: Ford

La GT Édition performance génère une puissance de 480 chevaux et un couple de 634 livres-pied (des chiffres revus à la hausse depuis le lancement initial), lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. D’autre part, sa batterie fournit une autonomie calculée à 378 kilomètres.

Ceux qui commandent cette version de la Mustang Mach-E auront également droit à des disques avant de 385 millimètres avec étriers Brembo peints en rouge, à des jantes de 20 pouces en aluminium usiné deux tons, à des pneus d’été Pirelli 245/45R20 et au système d’amortissement MagneRide qui améliore la tenue de route.

Une nouvelle dimension de performance s’ajoute avec le mode « Sans contrainte débridé », conçu spécifiquement pour la conduite sur circuit. C’est parfait pour faire des tours rapides réguliers avec la Mach-E, nous dit Ford.

Photo: Ford

Côté design, notons la calandre gris carbonisé avec emblème Mustang éclairé, les boîtiers de rétroviseurs peints en noir et bien sûr l’écusson « GT ». La peinture Cyber orange métallisé trois couches est offerte en exclusivité, tandis que le Bleu éclatant métallisé était auparavant réservé à la version Première édition.

À l’intérieur, les sièges avant signés Ford Performance sont garnis de tissu ActiveX Gris performance avec un empiècement unique Miko perforé et des surpiqûres métallisées. Le conducteur pourra aussi relâcher le volant sur l’autoroute grâce au système de conduite semi-autonome BlueCruise (optionnel), qui fonctionne sur quelque 160 000 kilomètres d’autoroutes au Canada et aux États-Unis.

La Ford Mustang Mach-E GT Édition performance 2021 coûte 82 995 $ et peut être commandée sans plus attendre. Les livraisons débuteront cet automne et se poursuivront jusqu’à la fin de 2021.

En studio : La Ford Mustang Mach-E et les impressions d'Antoine Joubert