Fisker Ocean : un nouveau VUS électrique se dévoile à Los Angeles

D’abord présenté sous forme de concept au CES 2020, le VUS électrique de la nouvelle compagnie d’Henrik Fisker a été dévoilé en version de production mardi soir sur la jetée de Manhattan Beach.

L’endroit avait été spécialement choisi : l’Ocean tire son nom de l’océan Pacifique et son logo rappelle les couchers de soleil californiens. Une présentation plus officielle a eu lieu aujourd’hui même au Salon de l’auto de Los Angeles.

Le Fisker Ocean repose sur une plateforme inédite qui servira à deux autres modèles dans le futur, soit une berline et un camion. Il est surplombé d’un toit solaire qui recharge la batterie (d'une capacité d'environ 80 kWh) au point de fournir jusqu'à 3 200 kilomètres additionnels d’autonomie par année dans des conditions optimales, selon Fisker.

La version de base à un moteur et roues motrices avant génère 275 chevaux et offre une autonomie estimée à 400 kilomètres d’après les calculs de la compagnie basés sur les normes de l’EPA aux États-Unis. Elle accélère de 0 à 97 km/h en 6,9 secondes.

En configuration à deux moteurs et à rouage intégral, le Fisker Ocean grimpe à 540 chevaux et 515 kilomètres d’autonomie, tandis que le temps d’accélération baisse à 3,9 secondes. La version Extreme atteint quant à elle 550 chevaux et n’a besoin que de 3,6 secondes pour compléter le même sprint. Elle peut parcourir 563 kilomètres selon les estimations.

Photo: Fisker

Fait intéressant, un mode Californie est disponible pour transformer le véhicule en cabriolet – les vitres se baissent et le toit coulissant se rétracte automatiquement quand on appuie sur un bouton. L’habitacle végan, lui, se démarque avec des matériaux écolos et recyclés, sans oublier un écran central de 17,1 pouces qui passe de la verticale en conduisant à l’horizontale pour regarder des films lors des arrêts. Cool, n’est-ce pas?

L’Ocean débute à 37 499 $US et la production doit s’amorcer le 17 novembre 2022 dans l’usine de Magna-Steyr à Graz, en Autriche, étant donné que les deux entreprises sont des partenaires. Il viendra s’ajouter à une liste grandissante de VUS électriques sur le marché, comprenant notamment les Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 et Volkswagen ID.4.

Photo: Fisker

Viendra-t-il chez nous? La réponse est oui. Fisker dit que l’Ocean pourra être expédié à l’extérieur des États-Unis, notamment au Canada, en Europe et en Asie, dépendamment du nombre de réservations dans chacun des marchés. Les dates pour ceux-ci seront annoncées ultérieurement.

À propos, Fisker aura un service de conciergerie pour livrer personnellement les véhicules aux clients. Il n’y aura pas de concessionnaires, seulement des centres d’expérience pour faire connaître la marque au grand public. La question de l’entretien et des réparations demeure sans réponse pour l’instant.

