Fisker dévoile quatre futurs modèles électriques

Le jeune fabricant californien Fisker n’a qu’un seul modèle pour l’instant, le multisegment électrique Ocean, et celui-ci tarde à rejoindre ses premiers clients canadiens impatients de profiter de son design unique et de son autonomie allant jusqu’à 579 km.

Qu’à cela ne tienne, lors d’un événement spécial qui a eu lieu jeudi soir à Huntington Beach, Fisker a dévoilé quatre futurs modèles qui seront lancés d’ici 2026.

Le premier qui nous intéresse est l’Alaska, décrit comme « la Ferrari des camionnettes ». Au-delà de la couleur exotique du véhicule présenté sur place, on retient une silhouette très élancée et sportive, des éléments optiques ultra modernes et une structure qui en fera la camionnette électrique la plus légère au monde.

La caisse ne mesure que 4,5 pieds, mais à la manière du Chevrolet Silverado EV 2024, la cloison qui la sépare de la cabine est escamotable (Fisker la surnomme « Houdini ») et permet d’obtenir un plateau de chargement d’une longueur totale de 9,2 pieds. Elle peut aussi coulisser selon le format de boîte désiré.

L’autonomie est estimée quelque part entre 370 et 550 km, des chiffres comparables à ceux du Ford F-150 Lightning. Les livraisons de l’Alaska devraient s’amorcer en 2025.

Un modèle plus abordable sera la voiture à hayon PEAR, un acronyme qui signifie « Personnal Electric Automotive Revolution ». Future entrée de gamme de Fisker, elle aussi est attendue en 2025 (après des retards) mais avec un prix de base de seulement 29 900 $US, soit l’équivalent de 40 000 $ canadiens.

Si la PEAR est si peu dispendieuse, c’est notamment parce qu’elle emploie 35% moins de pièces qu’une voiture électrique comparable, dit Fisker. Et attention : son habitacle peut accueillir jusqu’à six personnes, dont une entre le conducteur et le passager avant.

À l’arrière, son hayon s’ouvre automatiquement en disparaissant littéralement sous le coffre… encore une fois tel Houdini!

Pour les amateurs de conduite sportive, il y aura la Fisker Ronin, une grande routière décapotable à cinq places qui sera fabriquée en nombre très limité. Son toit rétractable est en fibre de carbone tout comme les quatre portes à ouverture papillon. Pas certain que celles-ci vont demeurer sur l’éventuel modèle de production, cependant.

Fisker avance une autonomie de près de 1 000 km et une puissance supérieure à 1 000 chevaux grâce aux trois moteurs électriques. L’accélération de 0 à 100 km/h? Moins de deux secondes, promet la compagnie. La future Tesla Roadster n’a qu’à bien se tenir!

Pour terminer, Fisker annonce une version hors route de l’Ocean appelée « Force E Off-Road Package ». Au menu : des roues de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain de 33 pouces, une garde au sol évidemment accrue, des plaques de protection aux deux extrémités et en dessous, des amortisseurs renforcés et un panier de toit pour les aventuriers.

La disponibilité devrait commencer au début de 2024, sans plus de précisions.

À plus long terme, Fisker entend produire le premier véhicule carboneutre au monde d’ici 2027 et réinventer la mobilité grâce au pouvoir des logiciels. De bien grandes ambitions!

