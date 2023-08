Fisker PEAR : un petit VUS électrique drôlement intrigant et pas cher

Présenté sommairement lors d’un événement spécial au début du mois d’août, le tout nouveau Fisker PEAR est un petit multisegment électrique innovateur qui deviendra l’entrée de gamme de la marque californienne émergente. Un VUS? Disons plutôt une grosse compacte à hayon.

Avec son prix de base annoncé de 29 900 $ américains (à confirmer pour le Canada), il sera encore plus abordable que l’Ocean, qui débute à 37 500 $ aux États-Unis et à 43 999 $ chez nous. C’est sans parler des crédits gouvernementaux qui s’appliqueront, bien sûr.

Rien d’une poire

« Avec le PEAR, nous avons rompu avec les conventions, explique Henrik Fisker, président et directeur général de Fisker. Nous avons créé ce véhicule en partant de l'idée que les jeunes qui vivent dans les grandes villes du monde ont besoin d’une mobilité innovante, polyvalente et abordable ».

Photo: Fisker

Le nom, en passant, est un acronyme qui signifie « Personnal Electric Automotive Revolution ». Le PEAR utilise une nouvelle structure de carrosserie en acier léger et les ingénieurs de Fisker ont réduit le nombre de pièces de 35%. Mesurant 4,55 mètres de long, il est plus petit que l’Ocean (et comparable à un Volkswagen ID.4).

Une de ses particularités est un coffre « Houdini » qui permet de charger et de décharger plus facilement, surtout dans les stationnements à plafond bas. Au lieu de s’ouvrir vers le haut, le hayon descend et disparaît derrière le renfort du pare-chocs arrière. À l’avant, un coffre permet de ranger divers éléments. Il est proposé avec une option isolante aidant à conserver les aliments chauds ou froids.

Photo: Fisker

L'habitacle du Fisker PEAR est conçu pour être extrêmement durable (avec des matériaux recyclés et d'origine biologique) et dispose également d'un mode Lounge dans lequel tous les sièges se rabattent complètement, y compris la banquette arrière, afin de créer un grand espace convivial pour regarder un film ou se reposer. D’ailleurs, il y a en option un écran rotatif de 17,1 pouces pour le divertissement en mode Lounge.

Au fait, le véhicule compte cinq ou six places selon la configuration choisie. Dans le second cas, une grande banquette deux places remplace le siège du passager avant et la console centrale.

Photo: Fisker

Rapide et endurant

Deux batteries différentes figureront au menu du Fisker PEAR. Pour l’instant, l’autonomie qu’elles procurent est estimée à 290 km ou 515 km. Côté accélération, on parle de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Le PEAR sera proposé en version propulsion ou transmission intégrale, avec des roues de 20 pouces de série équipées de pneus à faible résistance au roulement (22 pouces en option avec des pneus haute performance).

Fisker a déjà prévu une variante haute performance, le PEAR Extreme. Celui-ci sera doté d’un super ordinateur conçu à l’interne, le Fisker Blade, qui promet d’offrir une expérience connectée et numérique inédite. En outre, le véhicule est équipé d'un réseau Ethernet interne multi-gigabit qui relie le reste des systèmes au Fisker Blade pour une mise en réseau et des diagnostics rapides.

Photo: Fisker

Un modèle PEAR destiné à la production sera exposé publiquement au Fisker Lounge de Munich du 4 au 10 septembre, parallèlement au Salon de l’auto de Munich que Le Guide de l’auto couvrira sur place. Il devrait être construit aux États-Unis en collaboration avec Foxconn dans une usine de l'Ohio, mais seulement à l’été 2025, malheureusement. Les livraisons débuteront peu de temps après.

Patience!

