Le Fisker Ocean viendra-t-il au Québec?

Que pensez-vous du Fisker Ocean? Viendra-t-il au Québec?

---------------

Bonjour Dominique,

J’aimerais pouvoir vous confirmer son arrivée sur le marché canadien, mais pour l’heure, nous en sommes encore loin. En fait, bien que ce véhicule soit aguichant et directement dans la mire des Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E et Volvo XC40 Recharge, on ne possède que peu d’informations quant à sa commercialisation.

Lors de son dévoilement, Henrik Fisker lui-même évoquait pour son véhicule une autonomie variant de 400 à 500 km (250 à 300 miles), ce qui laisse bien sûr croire à un produit compétitif. Doté d’un panneau solaire au niveau du toit, d’une batterie de 80 kW, on lui prédit un haut niveau de performance, pouvant soi-disant boucler le 0-100 km/h en environ 3 secondes. Comme ses rivaux, des versions à deux ou quatre roues motrices seraient proposées, bien que l’on ait que peu de détails sur leur puissance et autonomie respective.

Selon Fisker, l’Ocean arrivera en 2022 sur le marché américain. Il s’agit du premier d’une série de trois véhicules électriques présentés par le constructeur, qui semble vouloir ouvrir les vannes et prendre d’assaut le marché actuellement dominé par Tesla.

Pour l’heure, on annonce un prix d’entrée à 37 499 $ US ou une location à compter de 379 $ par mois, avec une allocation de 50 000 km (30 000 miles) par année. Évidemment, considérant l’importance du marché canadien en relation avec les véhicules électriques en Amérique du Nord, il serait juste de croire à sa commercialisation dans un avenir rapproché. Or, aucun détail n’a encore été dévoilé à ce sujet.

