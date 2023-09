Volkswagen ID. GTI Concept : un aperçu de la future GTI électrique

La marque Volkswagen souhaite lancer 11 nouveaux véhicules électriques d’ici 2027. Tous ne viendront pas en Amérique du Nord, bien sûr, mais nous aurons droit à une version électrique de la sportive Golf GTI.

Dans le cadre du Salon de l’auto de Munich 2023, un aperçu de cette voiture nous a été donné sous la forme du concept ID. GTI. Le Guide de l’auto a eu l’occasion de l’approcher. Voici ce que vous devez savoir…

Des bases familières

Tout d’abord, la future Golf GTI électrique reprendra la plateforme pour véhicules électriques MEB de Volkswagen, la même qui sert au multisegment ID.4, entre autres. Tout comme le modèle à essence actuel, elle transmettra sa puissance aux roues avant seulement en utilisant un système de verrouillage du différentiel.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Si la troisième lettre du nom avait l’habitude de désigner « injection », elle signifiera plutôt « intelligence » à l’ère de l’électrique, affirme la compagnie. Ce sont par exemple des systèmes électroniques intelligents et plus évolués qui contrôleront le châssis et la motorisation, offrant davantage de possibilités de réglage. Une commande « GTI Experience » permettra même d’adapter la voiture – incluant des changements de rapports simulés – pour recréer les sensations de GTI classiques.

Malheureusement, Volkswagen n’a pas fourni de détails techniques ni de chiffres concernant les performances ou la batterie.

Design évolutif

Sur le plan visuel, on reconnaît la silhouette à hayon emblématique de la famille Golf. Les designers se sont inspirés du style de la ID. 2all, lui conférant une posture compacte (4 104 mm) mais un empattement long (2 600 mm), des porte-à-faux courts et des grosses roues de 20 pouces très originales avec leur motif deux tons. À noter que la couleur Argent diamant de la carrosserie est un hommage à la première génération de la Golf GTI.

Photo: Louis-Philippe Dubé

À l’avant, la calandre est évidemment fermée comme le veut un véhicule électrique, mais elle conserve la ligne rouge décorative propre à la GTI. Les phares à technologie IQ.LIGHT sont nouveaux et encadrés d’une bande lumineuse à DEL. Le logo de Volkswagen est lui aussi illuminé.

En outre, le concept arbore un gros aileron noir, un appendice qui évoque le modèle Clubsport offert en Europe. Par ailleurs, les feux arrière adoptent une teinte foncée et surplombent un diffuseur noir en deux sections, encore là imitant un peu le style de la GTI originale.

Expérience de bord repensée

Pendant ce temps, à l’intérieur du concept, le volant multifonction intègre un marqueur illuminé à la position de midi et un sélecteur de transmission à même la colonne de direction. Un affichage tête haute à réalité augmentée se trouve derrière et s’étend jusque devant le passager. Le pommeau de levier en forme de balle de golf revit sous la forme de ladite commande « GTI Experience ».

Photo: Volkswagen

Le tableau de bord numérique est entièrement personnalisable et on peut d’ailleurs lui donner l’apparence des cadrans d’il y a 40 ans, ce qui est amusant. Idem pour le bouton sur le volant qui active le mode GTI, faisant passer le rétroéclairage et les affichages du blanc au rouge. Quant à l’écran central tactile, il mesure ici 12,9 pouces et sa structure de menus a été simplifiée.

En terminant, les sièges reprennent naturellement le tissu à carreaux qui est devenu la marque de commerce de la Golf GTI. Sur le dossier du conducteur, un élément à DEL rouge qui simule des battements de cœur confirme que l’alarme antivol est activée une fois qu’on sort de la voiture et verrouille les portières.

La future Volkswagen Golf GTI électrique ou ID. GTI, peu importe le nom, devrait être en vente chez nous vers la fin de 2026 ou le début de 2027.

