500 unités de la Golf GTI 40e anniversaire 2023 pour le Canada

Annoncée en octobre dernier, la Volkswagen Golf GTI 40e anniversaire 2023 arrive maintenant chez les concessionnaires. Alors que les États-Unis ont eu droit à quelque 1 500 exemplaires, le Canada en recevra environ 500, une proportion beaucoup plus grande considérant la taille des marchés.

Comme nous l’avons si bien raconté dans notre reportage spécial du Guide de l’auto 2023, la Golf GTI a vu le jour en Europe en 1976, mais il a fallu attendre jusqu’en 1983 pour voir débarquer un modèle similaire en Amérique du Nord : la Rabbit GTI.

Quatre décennies plus tard, l’édition 40e anniversaire 2023 de la Golf GTI lui rend hommage en apposant le nombre « 40 » et un motif alvéolaire sur le bas des portières. Une barre illuminée sur la calandre complète la ligne rouge caractéristique de la GTI, cette dernière étant reproduite sur le rebord des jantes Scottsdale de 19 pouces au fini noir lustré. À propos, ce sont les mêmes roues que possédait la Golf GTI Clubsport 45 en Europe.

Photo: Volkswagen

Les acheteurs ont le choix parmi quatre couleurs de carrosserie : d’abord Blanc Oryx et Jaune Pomelo, mais aussi Gris Urano et Rouge Tornado qui sont exclusives à la Golf GTI 40e anniversaire. Dans tous les cas, le toit et les boîtiers de rétroviseurs en noir contrastent joliment avec la peinture.

Le traitement est plus discret dans l’habitacle. Le chiffre « 40 » remplace l’inscription GTI sur le volant, tandis que le tissu carreauté emblématique est inclus de série.

Photo: Volkswagen

Sans surprise, Volkswagen n’a fait aucune modification au moteur turbocompressé de 2 litres, qui génère 241 chevaux et 273 lb-pi de couple. La puissance peut être contrôlée soit par la boîte manuelle à six rapports, soit par la DSG à double embrayage à sept rapports.

La Volkswagen Golf GTI 40e anniversaire se vend à partir de 36 995 $ en version manuelle et de 38 395 $ en version automatique. Ça représente un supplément de 4 500 $ par rapport à la GTI de base. Comprenez bien qu’elle n’est pas plus équipée outre les ajouts énumérés ci-dessus.

