Les prochaines Volkswagen Golf et Golf GTI seront électriques

Quel avenir attend la Volkswagen Golf? La célèbre compacte à hayon n’est plus offerte en Amérique du Nord en version de base et, jusqu’à tout récemment, le bruit courait qu’elle ne serait pas renouvelée au terme de sa génération actuelle, la huitième. Or, le grand patron du constructeur allemand vient de clarifier les choses.

Dans une entrevue pour le site britannique Autocar lors de son passage au Salon de l’auto de Los Angeles, Thomas Schafer a déclaré qu’il y aura bel et bien une neuvième génération, mais que celle-ci sera électrique.

Selon lui, la Golf est trop importante pour être abandonnée en même temps que les moteurs à combustion. « Nous avons des noms emblématiques comme Golf et GTI, alors ce serait fou de les laisser mourir et disparaître, a-t-il dit. Nous allons bien sûr conserver notre nomenclature ID., mais nos modèles phares auront un nom. » Autrement dit, pas juste un chiffre.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Faisant référence par exemple à la fourgonnette ID. Buzz, une interprétation moderne et électrique du fameux Bus de Volkswagen, Schafer ouvre donc la porte à de futures ID. Golf et ID. Golf GTI. Comprenez toutefois qu’il n’a pas encore confirmé officiellement leur venue.

Attendue vers la fin de la décennie, soit autour de 2028, la Golf électrique (rien à voir avec la défunte e-Golf) viendrait se positionner juste en-dessous de la Volkswagen ID.3, actuellement vendue en Europe mais pas chez nous, et non la remplacer. Le manitou de Volkswagen assure qu’il y a de place pour les deux, malgré un format et des dimensions similaires.

Au-delà du nom, le constructeur devra se charger de préserver les qualités dynamiques qui ont fait la réputation de la Golf au fil des décennies (elle a dominé les ventes de voitures en Europe lors de 34 des 39 dernières années). À ce sujet, Autocar avance que les futures ID. Golf et ID. Golf GTI reposeront sur la nouvelle architecture SSP, appelée à remplacer l’actuelle plateforme MEB dans les prochaines années.

Et la Golf R dans tout ça? Shafer n’en a pas fait mention cette fois-ci. Par contre, quelques jours plus tôt, le responsable de la division R de Volkswagen, Reinhold Ivenz, a clairement laissé entendre que tous les modèles R dans l’avenir seront 100% électriques.

