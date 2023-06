Il n’y aura pas de Beetle électrique, dit le patron de Volkswagen

Un retour éventuel de la Volkswagen Beetle sous forme 100% électrique alimente beaucoup les rumeurs depuis l’abandon de l’emblématique coupé/cabriolet allemand en 2019 – et encore plus avec la résurrection de la fourgonnette Type 2 en ID. Buzz. Or, tout espoir est semble-t-il maintenant perdu.

Dans une entrevue avec le site britannique Autocar, le grand patron de Volkswagen, Thomas Schäfer, a confirmé que la Beetle ne reviendra pas, fermant une porte laissée entrouverte par son prédécesseur, Herbert Diess.

Des noms populaires comme la Golf et la GTI feront bel et bien partie du futur électrique de Volkswagen, comme nous en avons parlé l’automne dernier. Même chose pour le Tiguan. Toutefois, le principal intéressé affirme qu’il est important de regarder vers l’avant et non vers l’arrière.

Photo: Volkswagen

En parlant de la Beetle, il a déclaré que « certains véhicules ont eu leur moment de gloire, mais ce ne serait pas logique de la ramener. En ce qui me concerne présentement, ce n’est pas quelque chose que je vais considérer. »

Dans la même foulée, Schäfer a laissé entendre que la nostalgie a ses limites et évoqué la nécessité pour Volkswagen d’investir aux bons endroits.

Bref, si vous désirez voir une Beetle électrique, il faudra vous tourner vers le prochain film d’animation pour enfants Miraculous, où un nouveau concept (ci-dessous) partagera la vedette avec la super-héroïne Ladybug.

Photo: Volkswagen

Après le multisegment ID.4 et la fourgonnette ID. Buzz, Volkswagen commercialisera en Amérique du Nord une berline intermédiaire appelée ID.7. Dévoilée à la mi-avril, celle-ci est attendue l’an prochain comme modèle 2025 et nouveau porte-étendard de la gamme VW.

Longue d’un peu moins de cinq mètres, l’ID.7 revendique un gabarit comparable à la défunte Passat, mais en plus aérodynamique. La principale différence, c’est sa ligne de toit beaucoup plus arquée et le fait qu’elle adopte un hayon à la place d’un couvercle de coffre ordinaire. À bord, la voiture inaugure une nouvelle interface de commande comprenant un écran central tactile de 15 pouces similaire à celui de la Tesla Model 3.

Photo: Volk

Enfin, sur le plan technique, la ID.7 exploite un tout nouveau moteur électrique de 282 chevaux et 402 lb-pi de couple. Celui-ci entraîne les roues arrière. On se doute bien qu’une variante à deux moteurs et à rouage intégral suivra, mais il n’en est pas question encore. Grâce à la batterie de 77 kWh (capacité utilisable), son autonomie maximale devrait frôler les 500 km.

Comme à l’habitude, continuez de suivre Le Guide de l’auto pour en savoir plus!

