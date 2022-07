Cette Beetle de 6400 chevaux pourrait être la voiture électrique la plus rapide au monde

Ce ne sont pas les conversions de Volkswagen Beetle qui manquent, même quand vient le temps de remplacer la mécanique à combustion par des moteurs électriques et des batteries. Les Beetle classiques du genre sont vraiment sensas.

Celle dont on vous parle aujourd’hui est bien spéciale. Basée sur la génération moderne, elle est conçue pour remporter des courses d’accélération et établir des records mondiaux de vitesse. Elle est le fruit de deux frères britanniques, Olly and Sam Young, qui l’ont baptisée Black Current 4 après avoir déjà créé trois autres Beetle électriques de course depuis le début des années 2000.

Imaginez donc une Beetle 2013 dont le moteur diesel TDI a été remplacé par quatre moteurs électriques haute performance à aimant permanent, chacun d’une puissance de 416 kW ou 558 chevaux si vous préférez. Mais ce n’est pas tout : ils peuvent être poussés encore plus afin de générer près de 4 780 kW au total, l’équivalent de 6 410 chevaux. Le nombre de livres-pied de couple égale même ce dernier chiffre.

La vidéo ci-dessus, diffusée sur la chaîne YouTube The Late Brake Show, nous apprend que cette Beetle nouvellement revêtue de fibre de carbone (qui pèse seulement 880 kg) emploie une batterie sur mesure de 22 kWh et une architecture électrique de 800 volts. Quatre onduleurs sont installés pour convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif que requièrent les moteurs et également contrôler la vitesse de rotation de ceux-ci.

Le châssis tubulaire en chromoly est nouveau également et les éléments de sécurité ont été largement revus par rapport à l’ancien bolide des frères Young, dérivé d’une Beetle 1965, qui a rendu l’âme après un accident à 235 km/h en 2017.

Jusqu’à maintenant, les essais avec la Black Current 4 ont été effectués à des vitesses contrôlées, mais ses créateurs s’attendent à pouvoir réaliser des chronos de sept secondes au quart de mille, ce qui en ferait la voiture électrique la plus explosive au monde – loin devant des modèles de production comme la Rimac Nevera et la Tesla Model S Plaid. À suivre!

