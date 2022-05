En vidéo : 10 bons véhicules pour la famille à moins de 30 000 $

La montée de l’inflation affecte considérablement les consommateurs et l’industrie de l’automobile n’est pas épargnée. Par conséquent, les prix des voitures augmentent et les automobilistes doivent faire des choix complexes pour économiser davantage. C’est une situation qui touche également les ménages et les gens qui veulent se procurer un nouveau …