Ce « BugRod » albertain avec un moteur de Yaris vient de se vendre à l’encan

La mode des « ratrods » n’est pas morte. Cette culture qui endiable une voiture en lui conférant un aspect rouillé, voire dilapidé, peut sembler curieuse, mais elle ajoute tout de même un caractère unique au sujet auquel elle s’applique.

Et c’est encore mieux quand on parle d’une voiture classique. Comme une Volkswagen Beetle! Voici le « BugRod », un ratrod basé sur une Bettle de l’année 1966. Créé par l’atelier Rusty Speedwerks de Calgary, en Alberta, cet exemplaire est tout à fait unique parce qu’il est animé par un moteur Toyota à quatre cylindres de 1,5 litre au nom de code 1NZFE. Il s’agit du moulin que l’on retrouve notamment sous le capot de la Yaris et qui développe un peu plus d’une centaine de chevaux.

Photo: Bring a Trailer

Le moteur est jumelé à une boite manuelle à quatre rapports et est monté longitudinalement en porte-à-faux à l’arrière de la coccinelle – ce qui lui a valu un léger prolongement de son châssis et le retrait du capot arrière pour exhiber fièrement ses entrailles mécaniques japonaises. L’alimentation est assurée par un réservoir de carburant installé dans le coffre avant qui peut contenir 30 litres.

Photo: Bring a Trailer

Pour les pneumatiques, on a choisi des Cooper Cobra de format 245/60 à l’avant et 295/50 à l’arrière qui enveloppent des jantes blanches Wheel Vintiques. Des amortisseurs KYB s’assurent de garder cette Beetle tout près du sol et d’offrir ce que nous imaginons être un semblant de confort de roulement…

L’habitacle est assemblé en toute simplicité avec des commodités telles que… des sièges! Mais également un arceau pour sécuriser les ceintures multipoints, un indicateur de vitesse et un extincteur. Comme diraient les grands designers automobiles : « on est dans l’épuré ici! »

La voiture est immatriculée en Alberta et a trouvé preneur hier sur le site de ventes aux enchères Bring a Trailer pour la somme de 5 900 dollars américains, soit l’équivalent de 7 770 dollars canadiens au taux de change en vigueur.