Bonjour l’été : une Super Beetle 1979 avec à peine 257 km pourrait être à vous

L’été vient de commencer et si vous êtes à la recherche d’une voiture pour bien profiter de la saison, cheveux aux vents, nous avons trouvé le rayon de soleil qu’il vous faut.

En vente sur le site d’enchères Bring a Trailer, cette Volkswagen Super Beetle décapotable 1979 se trouve chez un concessionnaire de Woodbridge, en Ontario, et n’affiche que 257 km. Impossible de savoir si l’odomètre a été reculé ou pas, mais l’auto est dans un superbe état.

Il faut préciser que 1979 a été la dernière année de commercialisation de la Super Beetle en Amérique du Nord et que seulement des cabriolets étaient offerts à ce moment-là. Acquis par le vendeur en 1998, l’exemplaire en question est apparemment demeuré entreposé depuis 25 ans, sans jamais sortir.

Photo: Bring a Trailer

Son éclatante carrosserie jaune citron (LA1D) contraste avec la capote en tissu noir et le revêtement intérieur en vinyle noir. Elle est en outre munie de pare-chocs chromés avec bandes de frottement, de marchepieds latéraux et de roues en acier de 15 pouces au fini argent.

Sur le plan technique, on note un moteur à quatre cylindres à plat de 1,6 litre à injection jumelé à une boîte manuelle à quatre rapports, de même qu’une suspension avant à jambes MacPherson et des freins à tambour aux quatre roues. Loin d’être une marchande de vitesse, la décapotable ne délivre que 48 chevaux et 75 livres-pied de couple.

Photo: Bring a Trailer

Pour ce qui est de l’habitacle, décoré d’insertions en bois sur la planche de bord et d’un volant qui porte l’emblème de Wolfsburg, il est magnifiquement conservé au-delà de la corrosion sur le frein à main. L’équipement comprend une chaufferette et un dégivreur ainsi qu’une lunette arrière chauffante.

Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise s’élevait à 40 000 $ américains, soit l’équivalent de 52 600 $ canadiens environ. La voiture est vendue sans prix de réserve et vous avez jusqu’au 23 juin à 13h33 pour vous manifester. À qui la chance?

