La Volkswagen Beetle va renaître en 22 copies… à 780 000 $

Ça va faire trois ans en juillet que la Volkswagen Beetle a pris sa retraite (la deuxième) et plusieurs s’en ennuient toujours, souhaitant même que le constructeur lui donne une autre vie à l’ère de l’électrique – un genre de ID. Beetle, quoi!

Entre-temps, un préparateur allemand du nom de Milivié vient de dévoiler ses plans et ébauches pour réinventer la Beetle dans une formule unique et résolument moderne. Seulement 22 exemplaires seront fabriqués, une référence aux 22 millions d’unités vendues de l’originale.

Le prix de chacun, tenez-vous bien, s’élèvera à 570 000 euros, soit tout près de 780 000 $ canadiens!

Photo: Milivié

Il faut dire qu’on parle d’une création presque 100% originale, puisqu’à la fin du processus, seul la section monocoque en métal de la carrosserie ainsi que les planchers resteront inchangés. Le design est entièrement revu, entre autres en s’inspirant de Porsche pour donner un style plus sportif, mais il demeure naturellement fidèle à l’emblématique « voiture du peuple ».

Coté mécanique, ce sera un quatre cylindres à plat de 2,3 litres avec une paire de carburateurs Weber et un système d’allumage entièrement électrique. Sa puissance demeure inconnue pour le moment, mais Milivié ajoute qu’il sera attaché à un échappement sur mesure en inox comprenant des embouts en titane ou en chrome noir. On sait aussi que la boîte automatique à quatre rapports proviendra d’une Porsche 911 Carrera 2, retravaillée pour inclure des modes sport et confort assortis de sélecteurs manuels au volant.

Parmi les autres modifications techniques, notons une suspension entièrement indépendante à double levier triangulaire et amortisseurs bitubes. Ça promet pour la conduite. À cela viendront s’ajouter des roues de 19 pouces (dont le style à cadran de téléphone rappelle Alfa Romeo) et des freins de performance avec étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière.

Photo: Milivié

Puis, en ce qui concerne l’habitacle, vous ne reconnaîtrez rien de la vieille Beetle. En fait, les images publiées par Milivié ont des allures de concept. Toutes les commandes sont tactiles et deux écrans de 12,3 pouces se côtoient sur la planche de bord. Il y a aussi un éclairage ambiant vraiment cool.

Fait important à souligner, les 22 clients pourront personnaliser l’extérieur et l’intérieur à leur guise en choisissant parmi un vaste éventail de couleurs, de revêtements et d’options. Si ça vous intéresse, Milivié prend déjà les réservations.

En vidéo : La Volkswagen Beetle à travers le temps