GMC Canyon AT4X AEV 2024 : l’inévitable et l’inarrêtable

Suivant l’exemple de ses grands frères, le Sierra 1500 et le Sierra HD, c’est au tour de la camionnette intermédiaire de GMC de relever la barre pour ce qui est de la robustesse et des compétences hors route en offrant une version AT4X AEV.

Le tout nouveau GMC Canyon AT4X AEV 2024 se positionne au-dessus des modèles AT4 et AT4X existants et partage l’essentiel de ses caractéristiques avec le Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 récemment dévoilé.

Développé avec l’aide d’American Expedition Vehicles (AEV), une compagnie du Montana spécialisée en véhicules d’aventure, l’ultime Canyon se démarque d’abord avec des pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 35 pouces adaptés aux terrains boueux (incluant un pneu de rechange monté sur un support dans la caisse) et des jantes AEV de 17 pouces avec verrou de talon.

Photo: GMC

La suspension est relevée de 1,5 pouce (38 mm) par rapport au Canyon AT4X, ce qui donne une garde au sol de 12,2 pouces inégalée dans la catégorie. Les angles de rampe (26,9 degrés) et de sortie (26 degrés) s'en trouvent logiquement améliorés. Par contre, l’angle d’approche (38,2 degrés) est légèrement réduit en raison du pare-chocs avant qui peut accueillir un treuil.

Puisqu’on parle des pare-chocs, ils sont encore plus robustes, résistants à la corrosion et accompagnés d’élargisseurs d’ailes conçus par AEV. Ensuite, la protection sous le camion est renforcée avec cinq plaques en acier au bore.

Photo: GMC

Trois interrupteurs auxiliaires ont été ajoutés pour permettre l’intégration d’accessoires pour le hors-route et les expéditions. Dans la cabine, on retrouve des emblèmes AEV sur les appuie-têtes avant de même que des tapis résistants aux intempéries sur le plancher.

Pour ce qui est du moteur, rien ne change. On retrouve toujours un quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un système à quatre roues motrices avec boîtier de transfert à deux gammes. La puissance s’élève à 310 chevaux et le couple à 430 lb-pi. Par contre, étant donné le poids supérieur du véhicule, la charge utile diminue de 1 280 à 1 050 livres et la capacité de remorquage de 6 000 à 5 500 livres.

Photo: GMC

Aussi, sachez que le mode de conduite Baja (exclusif aux versions AT4X et AT4X AEV) a été amélioré pour 2024 avec une fonction de départ canon. Celle-ci tient compte du terrain et peut même ajuster le régime du moteur lors des accélérations subséquentes.

Dernier point mais non le moindre : tous les Canyon 2024 reçoivent la nouvelle plateforme informatique Ultifi de GM, qui permet d’apporter des mises à jour logicielles à distance et ainsi d'améliorer les systèmes et services offerts par le camion.

Le GMC Canyon AT4X AEV 2024 sera produit à l’usine de Wentzville, au Missouri. La prise de commandes débutera plus tard cette année, mais le prix n’est pas encore annoncé. En plus du Colorado ZR2 Bison, il rivalisera avec les nouveaux Ford Ranger Raptor et Toyota Tacoma TRD Pro 2024. Les roches, sentiers, dunes de sable et mares de boue auront la vie dure!

