Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 : la bête est de retour

La gamme du Chevrolet Colorado de troisième génération monte encore d'un cran avec le retour de la version ZR2 Bison pour l’année-modèle 2024. Profitant de l’engouement accru pour les camionnettes hors route, le constructeur s’attend à ce que les ventes soient le double de celles de l’originale et augmentera par conséquent sa capacité de production.

Développé avec l’aide son partenaire American Expedition Vehicles (AEV), le nouveau Colorado ZR2 Bison est décrit comme la camionnette intermédiaire la plus compétente en dehors des sentiers battus. Il a d’ailleurs été mis à l’épreuve en course d’endurance par le pilote Chad Hall.

Par rapport au Colorado ZR2, le modèle Bison se démarque d’abord avec des pneus de 35 pouces adaptés aux terrains boueux (incluant un pneu de rechange monté sur un support dans la caisse), des jantes AEV de 17 pouces avec verrou, des élargisseurs d’ailes AEV et des pare-chocs AEV plus robustes.

Photo: General Motors

Ensuite, la protection sous le véhicule est renforcée avec des plaques en acier au bore, tandis que les amortisseurs Multimatic emploient une technologie de contrôle des cahots exclusive dans la catégorie. Le débattement de la suspension reste le même que celui du Colorado ZR2.

La garde au sol augmente de 10,7 à 12,2 pouces. Les angles de rampe (26,9 degrés) et de sortie (26 degrés) ont aussi été améliorés, ce qui n’est pas une surprise, mais l’angle d’approche (38,2 degrés) est légèrement réduit en raison du pare-chocs avant conçu pour accueillir un treuil.

Sur le plan du design, les principales modifications sont l’ajout d’emblèmes propres au Bison à l’extérieur ainsi que sur les appuie-têtes avant. Des tapis résistants aux intempéries se trouvent sur le plancher de la cabine.

Photo: General Motors

Pour ce qui est du moteur, rien ne change. On parle du même quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un système à quatre roues motrices avec boîtier de transfert à deux gammes. La puissance s’élève à 310 chevaux et le couple, à 430 lb-pi. Par contre, étant donné le poids supérieur du camion, la charge utile diminue de 1 280 à 1 050 livres et la capacité de remorquage de 6 000 à 5 500 livres.

Le Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 arrivera sur le marché au début de l’automne, rejoignant ses frères encore plus costauds que sont le Silverado ZR2 Bison et le Silverado HD ZR2 Bison. Le prix canadien reste à confirmer.

