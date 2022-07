GMC Sierra 1500 AT4X AEV Edition 2023 : la barre encore levée

Parce que son Sierra 1500 AT4X n’était pas encore suffisant, GMC relève la barre une fois de plus en dévoilant une nouvelle version appelée AEV Edition.

Celle-ci comporte une série de pièces et d’accessoires exclusifs préparés par American Expedition Vehicles, une entreprise du Montana spécialisée dans les véhicules hors route. Il s’agit donc de l’équivalent GMC du futur Chevrolet Silverado ZR2 Bison 2023.

Au menu, on retrouve des pare-chocs AEV en acier estampé avec crochets de remorquage robustes (celui à l’avant peut recevoir un treuil), cinq plaques de protection en acier au bore sous le camion (3,5 fois plus résistantes qu’en acier ordinaire), des roues exclusives AEV Salta de 18 pouces gravées au laser et inspirées de la course et des pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 33 pouces.

Photo: General Motors

Le design se démarque également avec une calandre et une devanture uniques, des poignées de portes au fini noir lustré et un intérieur de hayon noir, sans oublier des emblèmes AEV un peu partout. Des marchepieds latéraux ou encore des protecteurs de bas de carrosserie peuvent être ajoutés en option.

Naturellement, les capacités hors route du Sierra 1500 AT4X AEV Edition sont rehaussées par rapport au modèle AT4X. Entre autres, l’angle d’approche augmente de 27% à 32,5 degrés, tandis que la garde au sol passe de 10,8 à 11,2 pouces. Les excellents amortisseurs Multimatic DSSV sont les mêmes, tout comme les différentiels verrouillables et le boîtier de transfert à deux régimes.

Photo: General Motors

Enfin, dans la cabine, les sièges garnis de cuir pleine fleur comprennent une fonction de massage, des garnitures en bois de frêne ornent le décor et les divers écrans font plus de 40 pouces en tout.

Le GMC Sierra 1500 AT4X AEV Edition arrivera sur le marché plus tard cette année comme modèle 2023. Ses prix seront annoncés ultérieurement. Entre-temps, on vous laisse avec une vidéo dans laquelle notre collègue Antoine Joubert fait l'essai du Sierra 1500 AT4X 2022.