GMC Acadia 2024 : maintenant 8 places et juste 4 cylindres

Le GMC Acadia est loin d’être le premier nom auquel on pense quand on magasine pour un VUS intermédiaire, qu’il soit à deux ou à trois rangées de sièges. La génération actuelle date de 2017 et a reçu une mise à jour pour 2020.

Quatre ans plus tard, c’est un tout nouvel Acadia qui se pointe – contrairement à son jumeau non identique, le Chevrolet Blazer, qui a préféré de son côté se doter d’une variante électrique. Un dévoilement officiel a eu lieu mercredi matin au Salon de l’auto de Detroit.

Plus long, plus large et plus haut que son prédécesseur, le GMC Acadia 2024 possède un empattement allongé d’environ 27 cm, ce qui lui permet dorénavant d’accueillir sept ou huit personnes selon la configuration retenue. Il se rapproche ainsi davantage du Chevrolet Traverse, lui aussi porteur d’une nouvelle génération pour 2024. En même temps, son design plus affirmé et sa plus grande prestance rejoignent le grand GMC Yukon.

AT4 et Denali

L’Acadia AT4 est de retour pour les amateurs de robustesse et de conduite hors route. Sa voie élargie et sa suspension rehaussée d’un pouce (avec contrôle hydraulique de la détente) s’accompagnent de pneus tout-terrain sur des roues de 18 pouces. On le reconnaît en outre par ses plaques protectrices intégrées aux deux extrémités, ses crochets de remorquage peints en rouge à l’avant et sa signature unique à l’intérieur, où le conducteur peut sélectionner un mode Terrain.

Au sommet de la gamme, l’Acadia Denali relève encore plus la barre du luxe pour 2024. Par exemple, ses nouvelles roues de 22 pouces sont les plus grandes jamais installées sur un Acadia. Dans l’habitacle, on retrouve des sièges médians repliables d’un simple bouton et une banquette de troisième rangée rabattable électriquement, de même qu’un grand toit panoramique, des boiseries gravées au laser et des sièges avant chauffants/ventilés garnis de cuir perforé. Oh, et une chaîne audio Bose à 16 haut-parleurs.

Photo: GMC

Plus familial et au goût du jour

Le gabarit accru du GMC Acadia 2024 se traduit également par un gain de près de 80% derrière la troisième rangée pour un coffre qui totalise environ 650 litres. Excellente nouvelle. Le volume de chargement derrière la deuxième rangée grimpe quant à lui de 36%. Voilà encore plus de possibilités quand vient le temps des sorties et des vacances.

Derrière le volant se dresse un tableau de bord numérique de 11 pouces. Or, le point focal du nouvel intérieur de l’Acadia, du moins à l’avant, est sans contredit l’écran multimédia vertical de 15 pouces inclus de série. Le système est configurable et intègre les fonctionnalités de Google, comme l’assistant vocal et la navigation Google Maps.

Photo: GMC

Ce n’est pas tout : il permet d’accéder à neuf vues différentes autour du véhicule, incluant une vue de l’attache-remorque, de façon à faciliter les manœuvres. L’éventail de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite est par surcroît très complet. Soulignons le freinage d’urgence automatique amélioré (qui fonctionne aussi aux intersections), l’assistance au maintien dans la voie améliorée et l’assistance de direction pour éviter les collisions dans les angles morts.

Fini le V6

À l’instar du Chevrolet Traverse, le GMC Acadia 2024 abandonne le V6 de 3,6 litres et mise exclusivement sur un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres. Vous ne perdrez rien au change puisque la puissance augmente à 328 chevaux (+18) et le couple, à 326 lb-pi (+55).

Photo: GMC

Une boîte automatique à huit rapports (anciennement neuf) gère le tout en compagnie d’un système de rouage intégral. Celui de l’Acadia AT4 est axé sur la conduite hors route avec sa répartition active du couple et procure une meilleure adhérence. Derniers points : la capacité de remorquage maximale atteint 5 000 lb, en plein dans les normes, et la dernière génération de l’assistant de conduite mains libres Super Cruise est disponible en versions Elevation Haut de gamme, AT4 et Denali.

Le GMC Acadia 2024 arrivera sur le marché au début de l’an prochain. De plus amples détails, notamment les prix, seront annoncés d’ici là.