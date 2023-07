Chevrolet Traverse 2024 : adieu au V6 et bonjour au robuste Z71

Le Chevrolet Traverse, dont la génération actuelle date de l’année-modèle 2018, fait complètement peau neuve pour 2024. Il sera mis en vente au début de l’an prochain.

« Notre nouveau Traverse a été conçu et mis au point pour ressembler et se comporter davantage comme un VUS », affirme le vice-président responsable de Chevrolet au Canada, Scott Bell, qui s’attend pleinement à ce qu’il surpasse les ventes du modèle sortant.

Quatre versions figurent au menu. Les LS, LT et la sportive RS d’allure sombre sont de retour (la dernière avec de nouvelles roues de 22 pouces), tandis que la Z71 remplace la High Country en ajoutant de la robustesse et des capacités tout-terrain.

Photo: Chevrolet

Vous remarquerez que les phares et les feux changent passablement. Un nouveau toit ouvrant panoramique est disponible. Idem pour le hayon à ouverture assistée et les trois nouvelles couleurs de carrosserie, dont un bronze qui sort de l’ordinaire.

Nouveau 4 cylindres

Fini le V6 atmosphérique de 3,6 litres. Tous les Traverse 2024 exploitent maintenant un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres. Celui-ci, dérivé du moteur de 2,7 litres du Silverado 1500, génère 315 chevaux et 317 lb-pi de couple, ce qui représente des gains de 5 chevaux et 51 lb-pi.

Une rouage intégral de série (système évolué avec double embrayage sur la version Z71) et une capacité de remorquage maximale de 5 000 livres demeurent au programme. La boîte automatique compte maintenant huit rapports au lieu de neuf. Reste à voir les cotes de consommation.

Photo: Chevrolet

Traverse Z71

Parlons davantage de ce nouveau Traverse Z71. Reposant sur des roues exclusives de 18 pouces qui sont chaussées de pneus tout-terrain, il jouit d’une garde au sol accrue de plus d’un pouce et arbore une devanture unique comprenant une plaque de protection en aluminium et des crochets de remorquage, sans oublier un angle d’approche amélioré.

Outre ledit système de rouage intégral évolué, ses compétences hors route sont rehaussées par de nouveaux amortisseurs à contrôle hydraulique de la détente, un mode de conduite Terrain qui lui est propre et un régulateur de vitesse en descente. L’ensemble de remorquage fait partie de son équipement de série.

Photo: Chevrolet

Plus de sécurité et de technologie

Chevrolet en a profité bien sûr pour ajouter des caractéristiques de sécurité au Traverse 2024 et pour offrir l’assistant de conduite mains libres Super Cruise, qui tient même compte de la remorque attachée à l’arrière.

Les occupants de la première rangée trouvent devant eux une présentation dérivée des nouveaux produits de Chevrolet. De série, l’écran tactile mesure pas moins de 17,7 pouces – plus du double de la grandeur de l’ancien – et le tableau de bord numérique s’étire sur 11 pouces.

Photo: Chevrolet

Le sélecteur de vitesses est monté sur la colonne de direction afin de libérer de l’espace sur la console. Il y a également du rangement sous cette dernière. Autre fait intéressant : les sièges sont chauffants aux deux premières rangées dans tous les modèles.

Notez que des configurations à sept et à huit places sont proposées. Dans la version RS, les sièges médians se replient en appuyant sur un simple bouton pour faciliter l’accès à la troisième rangée. Au total, le volume de chargement peut atteindre 2 763 litres, un sommet dans la catégorie, se vante Chevrolet.

Photo: Chevrolet

De plus amples détails incluant les prix du Chevrolet Traverse 2024 seront connus à l’approche du lancement de la production. Attendez-vous à de bonnes hausses par rapport au Traverse 2023, dont le PDSF débutait tout juste en dessous de 40 000 $.

En vidéo : Antoine Joubert présente le nouveau Chevrolet Colorado 2023