Coussins défectueux : GM rappelle 42 000 VUS au Canada

Coussins gonflables : 640 000 véhicules GM et Ford rappelés au Canada

On connaît enfin l’ampleur exacte au Canada des rappels massifs de coussins gonflables annoncés en novembre et en janvier pour des véhicules de General Motors et de Ford en Amérique du Nord, qui touchaient plus de neuf millions d’exemplaires. Selon les avis de rappels publiés par Transport Canada, ce sont …