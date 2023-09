Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Guide de l'auto était de passage à Detroit pour découvrir quelques nouveautés et couvrir les divers dévoilements que l'industrie automobile avait à nous proposer. Il va sans dire que l'événement annuel n'a plus l'achalandage qu'il a déjà eu. Par contre, nous avons tout de même pu y contempler une belle brochette de véhicles neufs (et moins neufs!).

Pour commencer, le Jeep Gladiator nous a notamment dévoilé ses modifications qui amplifient notamment son caractère baroudeur dans les sentiers. Tous les détails sur cette nouveauté sont accessibles ici.