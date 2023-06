GMC Sierra 1500 AT4, AT4X, AT4X AEV : quelle est la différence?

Les constructeurs automobiles allemands excellent avec les combinaisons alphanumériques pour désigner leurs différents modèles, mais GMC n’est pas non plus en reste. Son produit phare, la camionnette pleine grandeur Sierra 1500, est maintenant disponible en trois versions pour les clients à la recherche de robustesse et les amateurs de conduite hors route : AT4, AT4X et AT4X AEV.

À quoi riment toutes ces lettres? Tâchons d’y voir plus clair en nous attardant aux principales caractéristiques.

Sierra 1500 AT4

Photo: GMC

L’appellation AT4 remplace l’ancienne All Terrain depuis l’arrivée de la nouvelle génération pour l’année modèle 2019. GMC propose aujourd’hui une version AT4 avec l’ensemble de ses véhicules.

Dans le cas de la Sierra 1500, la version AT4 se positionne juste au-dessus de la SLT et va plus loin que le simple ensemble tout-terrain X31 offert avec cette dernière. Elle rehausse la suspension de deux pouces et les amortisseurs monotubes Rancho se prêtent mieux aux terrains accidentés. Des plaques de protection sont ajoutées sous la caisse, qui est disponible en format court ou normal, et des crochets de remorquage sont intègrées au pare-chocs avant. Les pneus sont des Goodyear Wrangler Duratrac conçus pour les terrains boueux.

Sur le plan mécanique, le système à quatre roues motrices comprend un boîtier de transfert AutoTrac à deux vitesses et un différentiel arrière à blocage automatique. Il est possible de choisir entre le six cylindres turbodiesel Duramax de 3 litres (305 ch, 495 lb-pi) et le V8 à essence de 6,2 litres (420 ch, 460 lb-pi), chacun doté de la boîte automatique à 10 rapports. Le premier est intéressant en raison de son couple supérieur accessible à plus bas régime.

La Sierra 1500 AT4 2023 se vend à partir de 83 597 $, transport et préparation inclus.

Sierra 1500 AT4X

Photo: Guillaume Rivard

Équivalent de la Chevrolet Silverado ZR2, l’AT4X relève la barre des compétences et se veut passablement plus équipée et raffinée que l’AT4, mais propose moins de choix. Par exemple, on ne peut l’avoir qu’avec la caisse courte et le V8 de 6,2 litres.

On reconnaît cette Sierra à l’avant par sa calandre distinctive aux garnitures nickel foncé, mais surtout son pare-chocs en acier estampé pouvant accueillir un treuil de même que par sa plaque de protection d’approche en acier au bore estampé à chaud (3,5 fois plus résistant que l’acier ordinaire). Les pneus Goodyear changent pour le modèle Wrangler Territory dans une taille de 33 pouces. La garde au sol reste identique, cependant les angles d’attaque, de rampe et de sortie sont meilleurs.

Le châssis et les réglages sont d’ailleurs spécialement conçus pour la conduite tout-terrain. La suspension reçoit des amortisseurs DSSV de Multimatic, une référence dans le domaine, qui permettent de combiner d’incroyables performances hors route avec un bon niveau de confort sur la route – d’autant plus que les sièges avant à 16 réglages électriques comprennent une fonction de massage! Il y a aussi des ressorts spécifiquement calibrés pour augmenter le débattement maximal de la suspension à l’avant comme à l’arrière.

Photo: Guillaume Rivard

En outre, les différentiels avant et arrière sont tous les deux à blocage électronique. N’oublions pas le mode terrain, idéal pour la conduite hors route à basse vitesse. Il assure un plus grand contrôle de la camionnette et permet la conduite à une seule pédale, permettant de franchir des passages rocheux en utilisant uniquement l’accélérateur.

La Sierra 1500 AT4X 2023 se vend à partir de 101 547 $, transport et préparation inclus, soit une différence d’environ 18 000 $ par rapport à l’AT4. Un gros pensez-y bien.

Sierra 1500 AT4X AEV

Photo: General Motors

Enfin, le summum de la conduite hors route se trouve dans l’édition AEV de la Sierra 1500 AT4X, qui correspond à la Chevrolet Silverado ZR2 Bison. Mise au point par la firme spécialisée American Expedition Vehicles, elle adopte une calandre et une devanture uniques, des poignées de porte au fini noir lustré et un intérieur de hayon noir, sans oublier des emblèmes AEV un peu partout. Des marchepieds latéraux ou encore des protecteurs de bas de carrosserie peuvent être ajoutés en option.

On retrouve ensuite des pare-chocs AEV en acier estampé avec crochets de remorquage robustes (celui à l’avant peut également recevoir un treuil), pas moins de cinq plaques de protection en acier au bore sous la camionnette ainsi que des roues exclusives AEV Salta de 18 pouces gravées au laser et inspirées de la course. Les mêmes pneus Goodyear Wrangler Territory de 33 pouces sont au menu.

Naturellement, les capacités hors route de la Sierra 1500 AT4X AEV sont améliorées par rapport au modèle AT4X. Entre autres, l’angle d’approche augmente à 32,5 degrés et la garde au sol, à 11,2 pouces. Les excellents amortisseurs Multimatic DSSV sont de retour, tout comme les différentiels verrouillables.

Photo: General Motors

L’édition AEV de la Sierra 1500 AT4X exige un supplément de 7 995 $ pour une facture minimale de 109 542 $, transport et préparation inclus. Comme on dit, en avez-vous vraiment besoin? Sans doute que non, mais c’est votre argent, après tout.

À simple titre indicatif, une camionnette Ram 1500 TRX débute présentement à 111 290 $, tandis que les Ford F-150 Raptor et Raptor R affichent des prix de base de 107 670 $ et, tenez-vous bien, de 148 400 $. Il faut dire que deux des trois prônent l’excès et génèrent au moins 700 chevaux. Voilà, vous êtes averti!

À voir aussi : Top 10 des meilleurs habitacles selon Wards Auto