Les meilleures camionnettes pleine grandeur en 2023

Parmi toutes les camionnettes pleine grandeur offertes sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès de celles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Au Québec, c’est une camionnette pleine grandeur qui est le véhicule le plus vendu depuis plusieurs années. En effet, le F-150 domine le palmarès des ventes, mais la concurrence n’est pas si loin derrière!

Ces modèles, dotés de moteurs puissants et d’un habitacle plus spacieux que les modèles compacts et intermédiaires, ont d’abord été conçus pour travailler et remorquer. Mais il est aussi possible d’opter pour des variantes plus luxueuses en vue d’une utilisation quotidienne.

Photo: Germain Goyer

Dans un segment très disputé, c’est le Ford F-150 qui prend la première place. Disponible dans une grande variété de versions, il peut compter sur plusieurs moteurs - dont un hybride, même si celui-ci a connu quelques soucis de fiabilité à sa sortie.

Le F-150 fait bonne figure sur la route, à l’exception d’un train arrière un peu sautillant et d’un moteur de base aux performances limitées. L’équipe du Guide de l’auto préfère les V6 2,7 et 3,5 litres turbocompressés, même si leur bilan de fiabilité n’est pas parfait.

Pour l’année modèle 2023, Ford propose une nouvelle mouture Rattler d’entrée de gamme. À l’autre bout du spectre, une nouvelle version Raptor R développe 700 chevaux pour venir concurrencer le Ram TRX à moteur Hellcat.

Enfin, Ford est le premier constructeur à vendre une camionnette pleine grandeur 100% électrique avec le F-150 Lightning. Bien que l’autonomie fonde comme neige au soleil lorsque l’on remorque, cette version pourrait cependant convenir aux acheteurs qui n’ont pas souvent besoin de tracter de lourdes charges.

Photo: Dominic Boucher

La seconde place de notre classement revient aux jumeaux de chez GM. Pour l’année modèle 2023, on note l’arrivée d’une nouvelle version luxueuse chez GMC (Denali Ultimate). Des déclinaisons axées sur la conduite hors route sont proposées, une pour le Sierra (AT4X) et une pour le Silverado (ZR2).

Du côté des motorisations, le 4 cylindres de 2,7 litres n’est pas le moteur le plus recommandable. Les deux V8 (5,3 et 6,2 litres) demeurent d’excellents choix, et font preuve d’une bonne fiabilité d’ensemble. Le 6 cylindres diesel Duramax est également très bon, avec un couple élevé. Mais la hausse importante du coût du diesel par rapport à l'essence le rend moins attrayant qu’avant.

Remaniées en cours d’année 2022, les deux camionnettes héritent d’un habitacle beaucoup plus qualitatif, qui se montre désormais à la hauteur de la concurrence. Sur la route, le confort de la suspension est à souligner lorsque cette dernière est normale. Cela se dégrade quand on passe aux modèles dédiés au hors route, qui n’offrent plus la même sérénité sur l’asphalte. C’est le prix à payer pour pouvoir s’aventurer sur des chemins qui resteront inaccessibles à bien des véhicules…

Photo: Dominic Boucher

Le Ram 1500 termine sur la troisième marche d’un podium exclusivement réservé aux constructeurs américains.

Doté d’un très bel habitacle, le Ram 1500 est agréable à vivre. Le système multimédia se montre intuitif et la qualité de finition se situe au sommet de la catégorie. Le confort des sièges est remarquable, tout comme celui de la suspension à air qui assure une excellente tenue de route. Toutefois, cette technologie peut se montrer capricieuse à cause de notre climat rigoureux.

Les V6 et V8 HEMI sont des oteurs souples et efficaces. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, il y a le modèle TRX dont le V8 surcompressé de 6,2 litres dépasse les 700 chevaux.

Bien que le modèle actuel soit vendu depuis longtemps, on peut se tourner vers le Ram Classic, qui n’est rien d‘autre que le modèle précédent. Si l’attrait de la nouveauté n’est pas indispensable pour vous, il s’agit d’un choix intéressant, à condition de ne pas cocher trop d’options, lesquelles feraient grimper la facture.

En effet, payer un Ram Classic au même prix qu’un Ram actuel serait insensé…

À voir aussi : les meilleures camionnettes pleine grandeur en 2023