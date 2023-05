Le moteur Hurricane bientôt dans le Ram 1500?

Que nous réserve Ram et plus particulièrement sa camionnette 1500 pour l’année-modèle 2024? Nous le découvrirons prochainement, mais un mystérieux aperçu publié dans les dernières heures semble nous annoncer un ajout de taille sous le capot.

Alors non, oubliez un modèle encore plus puissant que le Ram 1500 TRX de 702 chevaux… quoique plus rien ne devrait nous surprendre à ce stade-ci.

Dans une très brève vidéo publiée sur son compte Instagram, la marque au bélier nous parle d’une « nouvelle force » qui se déchaînera le 10 mai, sans donner plus d’indices. Le son qui l’accompagne n’est pas celui d’un véhicule électrique.

Il semblerait que Ram fasse allusion à une admission forcée et que la tempête qui se manifeste dans le décor désertique du clip ait des allures d’ouragan, ce qui laisse croire que le nouveau six cylindres en ligne biturbo de Stellantis, dénommé « Hurricane », s’en vient chez Ram.

Avouez que ce serait tout à fait logique. Ce moteur de 3 litres, inauguré par Jeep dans ses Wagoneer et Grand Wagoneer 2023, conviendrait parfaitement au Ram 1500. On sait qu’il est capable de générer 420 chevaux et 468 lb-pi de couple en version de base ou 510 chevaux et 500 lb-pi en version à haut rendement.

La première variante pourrait d’ailleurs remplacer le vieux V8 HEMI de 5,7 litres, qui fournit actuellement 395 chevaux et 410 lb-pi de couple dans le Ram 1500. Un gain d’économie de carburant pourrait être réalisé du même coup. En attendant ce Ram 1500 hybride qui n’existe toujours pas et le nouveau Ram 1500 REV 2025 entièrement électrique, les clients pourront sans doute s’en réjouir.

Tout s’éclaircira, tel que mentionné plus tôt, le 10 mai. Suivez-nous pour ne rien manquer!

