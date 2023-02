Combien coûte... le Ram 1500 Classic 2023?

Introduit au cours de l’année 2008 en tant que modèle 2009, le Ram 1500 (DS) demeure un produit très populaire au sein de la marque. Depuis 2019, il est commercialisé aux côtés de la nouvelle génération (DT) du Ram 1500. Donc pour le distinguer, le Ram DS se fait dorénavant appeler Ram 1500 Classic.

« Il y a cinq versions de disponibles sur le marché. Vous avez la version Tradesman, SLT, Express, Night Edition et finalement le Warlock — qui est un peu plus agressif au niveau du look », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

La camionnette est livrable en trois configurations de cabine : multiplace (Crew Cab), double (Quad Cab) et traditionnelle (ou régulière).

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Vieillissant

« Évidemment, le Ram 1500 Classic est un camion qui a vieilli. Il est beaucoup moins moderne que les modèles de nouvelle génération et l’instrumentation est traditionnelle avec des cadrans physiques », note Antoine.

Malgré tout, l’habitacle demeure ergonomique et l’écran de 8,4 pouces du système multimédia est facile à utiliser. En revanche, la qualité de finition et l’insonorisation montrent leur âge.

Photo: Antoine Joubert

Deux moteurs au menu

La camionnette est animée par un V6 de 3,6 litres Pentastar qui produit 305 chevaux et 269 lb-pi de couple. Sinon, le V8 de 5,7 litres HEMI d’une puissance de 395 chevaux et de 410 lb-pi de couple est toujours disponible.

« On a une capacité de remorquage de 10 610 lb – au maximum avec le moteur HEMI – alors c’est un camion a quand même beaucoup de capacité, mais un peu moins que les nouveaux camions 1500 », remarque l’expert. Par ailleurs, la charge utile de la caisse s’élève à 1 930 lb.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Ram 1500 Classic 2023… et dévoile sa gamme de prix!