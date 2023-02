De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente le Ram 1500 Classic 2023, une camionnette qui a peu changé depuis sa mise au marché.

« C’est un produit très important pour Stellantis et Ram fait comme s’il n’existait pas. On le voit dans les publicités télé et dans les journaux, mais au niveau des médias et de l’entreprise — on ne le promeut jamais », explique ce dernier.

Photo: Antoine Joubert

Pourtant, Antoine souligne que le camion, même s’il est vieillissant, représente environ 65% des ventes chez les concessionnaires québécois.

Une gamme intéressante

Le Ram Classic, commercialisé aux côtés de la nouvelle génération du Ram 1500, n’est plus offert dans des déclinaisons plus luxueuses. Seules les varintes Tradesman, SLT, Express, Night Edition et Warlock sont proposées.

Photo: Antoine Joubert

En revanche, la camionnette est tout de même disponible en trois configurations de cabine : multiplace (Crew Cab), double (Quad Cab) et traditionnelle (ou régulière).

De plus, le consommateur peut choisir entre un V6 3,6 Pentastar de 305 chevaux/269 lb-pi et un V8 HEMI de 5,7 litres de 395 chevaux/410 lb-pi. La capacité de remorquage maximale est de 10 610 lb (4 813 kg) et la charge utile de la caisse s’élève à 1 930 lb (875 kg).

Comportement routier intéressant

L’habitacle n’est pas le plus moderne — avec raison, puisque le véhicule a peu changé depuis son introduction en 2008. « Ce que je déplore un peu, c’est le niveau sonore par rapport au camion de nouvelle génération », note Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Toutefois, le comportement routier demeure agréable selon lui. De plus, les problèmes du Ram 1500 Classic sont bien connus. En effet, la camionnette a tendance à rouiller, notamment les bas de caisse et le tour des ailes. Le chroniqueur propose d’effectuer un traitement antirouille dès la prise de possession du véhicule.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour connaitre toutes les impressions de notre journaliste à propos du Ram 1500 Classic.