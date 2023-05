GMC Sierra HD AT4X 2024 : pour tirer 18 500 livres hors des sentiers battus

En avril dernier, Chevrolet présentait le Silverado HD ZR2. C’est maintenant au tour de GMC de dévoiler le Sierra HD AT4X 2024. Tout comme dans le cas des Sierra 1500 AT4X et Canyon AT4X, il s’agit d’une camionnette orientée pour la conduite hors route.

Son mandat consiste à permettre aux conducteurs de pouvoir remorquer, jusqu’à 18 500 livres soit dit en passant, hors des sentiers battus tout en profitant d’un certain niveau de luxe et d’équipement. C’est ce qu’a confié Duncan Aldred, vice-président global de Buick et GMC, lors de la présentation.

Le Guide de l’auto s’est déplacé à Asheville en Caroline du Nord pour voir de près cette nouvelle camionnette.

Équipé pour travailler fort et aller loin

Le GMC Sierra HD est une machine capable de travailler fort. Avec cette nouvelle itération, on veut permettre aux consommateurs de travailler aussi durement et de continuer de le faire jusqu’à l’extérieur des routes pavées. Pour ce faire, la version AT4X reçoit un traitement spécial.

Photo: Germain Goyer

Ses concepteurs ont prévu un rehaussement des suspensions de 38 mm, des amortisseurs Multimatic DSSV, un différentiel arrière verrouillable électroniquement, des pneus tout-terrain Goodyear de 35 pouces, des bras de suspension spécifiques, des rotules de suspension qui lui sont propres, un boîtier de transfert plus grand et des plaques protectrices en aluminium.

Cette nouvelle déclinaison du Sierra HD profite également d’un mode de conduite hors route. Celui-ci apporte une panoplie d’ajustements, notamment à la transmission afin de mieux se débrouiller sur une surface qui ne serait pas asphaltée.

Les consommateurs ont le choix entre les moteurs les V8 de 6,6 litres à essence ou au diesel. En optant pour le diesel, on a droit à une puissance de 470 chevaux et un couple de 975 livres-pied. Dans les deux cas, on profite d’une transmission automatique étagée sur dix rapports.

Photo: Germain Goyer

Une version AEV encore plus extrême

En partenariat avec American Expedition Vehicles, GMC a aussi produit une version encore plus extrême. Celle-ci se démarque notamment par ses pare-chocs en acier, son treuil avant, ses plaques de protection en acier et ses jantes de 18 pouces qui lui sont uniques.

Il est prévu que le GMC Sierra DH AT4X arrive chez les concessionnaires de la province au cours de l’automne prochain. L’échelle de prix sera divulguée peu de temps avant sa mise en marché.

